Alcaraz : « L’un des objectifs de ce tournoi est de gérer la pression »

Battu d’en­trée à Montréal par Tommy Paul, Carlos Alcaraz s’est rassuré contre Mackenzie McDonald (6–3, 6–2) à Cincinnati. Le jeune numéro 4 mondial continue d’ap­prendre à gérer son nouveau statut.

« Je suis très heureux de ma perfor­mance d’aujourd’hui. L’un des objec­tifs de ce tournoi est de gérer la pres­sion, profiter comme je l’ai fait au début de la saison et l’année dernière. Pour ça, je dois être détendu, je l’ai été durant ce match. Le court est rapide et la balle glisse beau­coup, ce sont des condi­tions diffi­ciles, mais j’essaie d’être concentré sur mes coups et d’être agressif, c’est tout », a expliqué Carlito, opposé à l’ex­pé­ri­menté Marin Cilic en huitièmes de finale.