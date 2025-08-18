Cela devient un classique et l’on s’attend encore à un sacré duel même si leur dernière confrontation à Wimbledon n’avait pas été un must. On comprend donc que Carlos soit impatient d’en découdre.
« Je suis excité. Vraiment excité. Ça va être fantastique. Il a gagné la dernière, j’ai gagné les deux premières. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant. Si je ne me trompe pas, ce sera notre première finale sur dur (Alcaraz et Sinner ont d’ailleurs joué une finale sur dur, à l’ATP 500 de Pékin l’année dernière , ndlr). Donc je suis excité par ce défi. Je sais que Jannik, sans aucun doute, est le meilleur joueur du monde sur dur et probablement sur toutes les surfaces en ce moment. Donc ce sera un très grand match. Je dois être prêt, revoir mes erreurs du dernier match et essayer de m’améliorer pour lundi. Je suis juste content d’être en finale. Je pense que c’est ma septième d’affilée, la quatrième contre Jannik. Donc ce sera une très belle journée.»
Publié le lundi 18 août 2025 à 08:20