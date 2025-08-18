Cela devient un clas­sique et l’on s’at­tend encore à un sacré duel même si leur dernière confron­ta­tion à Wimbledon n’avait pas été un must. On comprend donc que Carlos soit impa­tient d’en découdre.

« Je suis excité. Vraiment excité. Ça va être fantas­tique. Il a gagné la dernière, j’ai gagné les deux premières. Donc je pense que ça va être vrai­ment inté­res­sant. Si je ne me trompe pas, ce sera notre première finale sur dur (Alcaraz et Sinner ont d’ailleurs joué une finale sur dur, à l’ATP 500 de Pékin l’année dernière , ndlr). Donc je suis excité par ce défi. Je sais que Jannik, sans aucun doute, est le meilleur joueur du monde sur dur et proba­ble­ment sur toutes les surfaces en ce moment. Donc ce sera un très grand match. Je dois être prêt, revoir mes erreurs du dernier match et essayer de m’amé­liorer pour lundi. Je suis juste content d’être en finale. Je pense que c’est ma septième d’af­filée, la quatrième contre Jannik. Donc ce sera une très belle journée.»