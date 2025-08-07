AccueilATPATP - CincinnatiAlcaraz, sur sa défaite en finale de Wimbledon contre Sinner : "C'était...
Alcaraz, sur sa défaite en finale de Wimbledon contre Sinner : « C’était une situa­tion nouvelle pour moi de perdre une finale de Grand Chelem. Mais cela devait arriver un jour ou l’autre parce que c’est arrivé à tous les joueurs de l’histoire »

Après avoir dévoilé le grand objectif de sa fin de saison et envoyé comme un message à Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a été inter­rogé en confé­rence de presse sur sa manière de digérer sa défaite en finale de Wimbledon le mois dernier. Et visi­ble­ment, elle est plutôt bien passée. 

« C’était une situa­tion nouvelle pour moi de perdre une finale de Grand Chelem, mais il faut s’y préparer. Évidemment, je n’ai jamais voulu que cela arrive, mais je suis sorti du court fier et heureux, en souriant à l’idée que cela devait arriver un jour ou l’autre parce que c’est arrivé à tous les joueurs de l’his­toire. Il m’a fallu quelques heures pour me remettre de la défaite, sachant que j’avais encore beau­coup de choses à améliorer. Je ne pouvais que me sentir recon­nais­sant d’avoir vécu une finale de Wimbledon, je suis parti fier de ce que j’ai fait. »

Publié le jeudi 7 août 2025 à 19:39

Thomas Baschab (célèbre coach mental en Allemagne) sur Zverev : « J’ai souvent lu qu’Alexander était menta­le­ment faible parce qu’il avait perdu trois finales de Grand Chelem. Mais c’est complè­te­ment absurde »
