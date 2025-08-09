Carlos Alcaraz n’hésite jamais à parler de sa rivalité avec Jannik Sinner.
L’Espagnol est revenu, lors de son média day avant son entrée en lice à Cincinnati, sur les nombreuses comparaisons faites à leur égard :
« Nous avons réalisé des choses très importantes en très peu de temps, cela me rend très heureux de voir la rivalité que nous sommes en train de forger et je pense que nous avons des années devant nous pour continuer à le faire. Nous devons laisser les gens parler de nous, je ne pense pas trop à cela, nous verrons jusqu’où nous irons. »
Une déclaration qui fait sens, lorsque l’on connaît la domination des deux prodiges sur le circuit, notamment lors des tournois du Grand Chelem.
On aura l’occasion de retrouver Carlos lors de son premier tour contre le Bosnien Damir Dzumhur, contre qui il s’est imposé lors de sa quinzaine victorieuse à Roland‐Garros.
Publié le samedi 9 août 2025 à 12:15