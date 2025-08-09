Carlos Alcaraz n’hé­site jamais à parler de sa riva­lité avec Jannik Sinner.

L’Espagnol est revenu, lors de son média day avant son entrée en lice à Cincinnati, sur les nombreuses compa­rai­sons faites à leur égard :

« Nous avons réalisé des choses très impor­tantes en très peu de temps, cela me rend très heureux de voir la riva­lité que nous sommes en train de forger et je pense que nous avons des années devant nous pour conti­nuer à le faire. Nous devons laisser les gens parler de nous, je ne pense pas trop à cela, nous verrons jusqu’où nous irons. »

Une décla­ra­tion qui fait sens, lorsque l’on connaît la domi­na­tion des deux prodiges sur le circuit, notam­ment lors des tour­nois du Grand Chelem.

On aura l’oc­ca­sion de retrouver Carlos lors de son premier tour contre le Bosnien Damir Dzumhur, contre qui il s’est imposé lors de sa quin­zaine victo­rieuse à Roland‐Garros.