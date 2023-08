Carlos Alcaraz s’est révélé être un bon coach ce jeudi. Après qu’Alexander Zverev ait révélé que c’était l’Espagnol qui l’avait conseillé pour son match contre Medvedev au hasard d’une partie de golf, Alcaraz s’est exprimé pour expli­quer son geste pour Tennis :

« Le terrain de golf était à environ 30 minutes de l’en­droit où nous séjour­nions, et pendant ces 30 minutes que nous étions ensemble, nous avons eu beau­coup de temps pour parler. Il m’a dit que je venais de remporter une victoire très confor­table contre Daniil, et il m’a demandé quelle était la bonne tactique ? Comment l’ai‐je fait ? Et vous savez, je suis un gentil garçon… Je pense que je suis un peu naïf de cette façon, alors je lui ai dit comment j’ai abordé le match. Avec beau­coup de joueurs c’est la même chose on se pose ce genre de ques­tions. Mais oui, quand quel­qu’un me le demande, je lui dis ce que je ressens. »