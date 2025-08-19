Dans des propos relayés par Ubitennis, Carlos Alcaraz a confié avoir très vite perçu que Jannik Sinner n’était pas dans son état habi­tuel, l’Italien ayant été contraint à l’abandon après seule­ment 23 minutes de jeu en finale du Masters 1000 de Cincinnati.

« Je le connais bien, nous avons disputé de nombreux matchs ces deux dernières années, je connais son style et son jeu. Après le troi­sième jeu, j’ai remarqué qu’il était plus agressif que d’ha­bi­tude et qu’il commet­tait des erreurs très tôt dans les échanges, ce qui n’est pas habi­tuel chez lui. J’ai senti que son langage corporel n’était pas au mieux. Donc oui, vers le troi­sième jeu, j’ai compris qu’il ne se sentait pas bien. »