AccueilATPATP - CincinnatiAlcaraz sur Sinner, contraint à l'abandon en finale : "Je le connais...
ATP - Cincinnati

Alcaraz sur Sinner, contraint à l’abandon en finale : « Je le connais bien. Après le troi­sième jeu, j’ai remarqué qu’il était plus agressif que d’ha­bi­tude et qu’il commet­tait des erreurs très tôt dans les échanges, ce qui n’est pas habi­tuel chez lui »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

3

Dans des propos relayés par Ubitennis, Carlos Alcaraz a confié avoir très vite perçu que Jannik Sinner n’était pas dans son état habi­tuel, l’Italien ayant été contraint à l’abandon après seule­ment 23 minutes de jeu en finale du Masters 1000 de Cincinnati.

« Je le connais bien, nous avons disputé de nombreux matchs ces deux dernières années, je connais son style et son jeu. Après le troi­sième jeu, j’ai remarqué qu’il était plus agressif que d’ha­bi­tude et qu’il commet­tait des erreurs très tôt dans les échanges, ce qui n’est pas habi­tuel chez lui. J’ai senti que son langage corporel n’était pas au mieux. Donc oui, vers le troi­sième jeu, j’ai compris qu’il ne se sentait pas bien. »

Publié le mardi 19 août 2025 à 12:51

Article précédent
Jannik Sinner sur son abandon en finale contre Carlos Alcaraz : « Si je suis entré sur le court, après une nuit diffi­cile, c’est parce que je voulais essayer de donner un match aux fans »
Article suivant
Un ancien demi‐finaliste en Grand Chelem annonce sa retraite !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.