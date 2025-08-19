Dans des propos relayés par Ubitennis, Carlos Alcaraz a confié avoir très vite perçu que Jannik Sinner n’était pas dans son état habituel, l’Italien ayant été contraint à l’abandon après seulement 23 minutes de jeu en finale du Masters 1000 de Cincinnati.
« Je le connais bien, nous avons disputé de nombreux matchs ces deux dernières années, je connais son style et son jeu. Après le troisième jeu, j’ai remarqué qu’il était plus agressif que d’habitude et qu’il commettait des erreurs très tôt dans les échanges, ce qui n’est pas habituel chez lui. J’ai senti que son langage corporel n’était pas au mieux. Donc oui, vers le troisième jeu, j’ai compris qu’il ne se sentait pas bien. »
Publié le mardi 19 août 2025 à 12:51