En demi‐finale du Masters 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz a longue­ment souf­fert avant de s’en sortir une nouvelle fois diffi­ci­le­ment contre Hubert Hurkacz, en sauvant même une balle de match.

En confé­rence de presse, le numéro 1 mondial a expliqué avoir eu énor­mé­ment de mal à retourner le puis­sant service du Polonais.

« À chaque moment impor­tant, souvent sur les égalités, Juan Carlos me donnait une indi­ca­tion de direc­tion et Hubert servait de l’autre côté. On a fini par en rire durant le match car on se trom­pait tout le temps. C’était très compliqué, sur sept ou huit balles de break, je n’ai même pas pu jouer le point. Honnêtement, je n’ai jamais réussi à lire son service de tout le match. J’ai juste essayé de retourner dans le court, peu importe comment. Sans aucun doute, il a un des meilleurs services du circuit », a souligné l’Espagnol qui retrou­vera Novak Djokovic en finale ce dimanche soir.