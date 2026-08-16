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Alexander Zverev : « Si j’avais battu Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, je me mettrais cette note pour ma saison 2026 »

Par
Baptiste Mulatier
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Au micro de l’ATP à Cincinnati, où il a battu Cameron Norrie lors de son entrée en lice au deuxième tour (6−3, 3–6, 6–3), Alexander Zverev a été invité à donner une note à sa saison 2026. 

« B+. Je me serais mis A si j’avais battu Alcaraz en Australie (6−4, 7–6 [5], 6–7 [3], 6–7 [4], 7–5). Et j’ai l’im­pres­sion que j’au­rais pu faire un peu mieux en finale de Wimbledon (contre Jannik Sinner, (6−7 [7], 7–6 [2], 6–3, 6–4) », a répondu l’Allemand, qui a remporté à Roland‐Garros son premier titre en Grand Chelem. 

Un bilan déjà positif, mais qui laisse visi­ble­ment Zverev avec quelques regrets et une envie intacte de faire encore mieux.

Publié le dimanche 16 août 2026 à 12:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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