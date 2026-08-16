Au micro de l’ATP à Cincinnati, où il a battu Cameron Norrie lors de son entrée en lice au deuxième tour (6−3, 3–6, 6–3), Alexander Zverev a été invité à donner une note à sa saison 2026.
« B+. Je me serais mis A si j’avais battu Alcaraz en Australie (6−4, 7–6 [5], 6–7 [3], 6–7 [4], 7–5). Et j’ai l’impression que j’aurais pu faire un peu mieux en finale de Wimbledon (contre Jannik Sinner, (6−7 [7], 7–6 [2], 6–3, 6–4) », a répondu l’Allemand, qui a remporté à Roland‐Garros son premier titre en Grand Chelem.
Un bilan déjà positif, mais qui laisse visiblement Zverev avec quelques regrets et une envie intacte de faire encore mieux.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 12:52