Au micro de l’ATP à Cincinnati, où il a battu Cameron Norrie lors de son entrée en lice au deuxième tour (6−3, 3–6, 6–3), Alexander Zverev a été invité à donner une note à sa saison 2026.

« B+. Je me serais mis A si j’avais battu Alcaraz en Australie (6−4, 7–6 [5], 6–7 [3], 6–7 [4], 7–5). Et j’ai l’im­pres­sion que j’au­rais pu faire un peu mieux en finale de Wimbledon (contre Jannik Sinner, (6−7 [7], 7–6 [2], 6–3, 6–4) », a répondu l’Allemand, qui a remporté à Roland‐Garros son premier titre en Grand Chelem.

Un bilan déjà positif, mais qui laisse visi­ble­ment Zverev avec quelques regrets et une envie intacte de faire encore mieux.