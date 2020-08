Depuis le début du tournoi ATP de Cincinnati, Stefanos Tsitsipas n’a affronté que des géants dotés de gros services. Après avoir sorti successivement Kevin Anderson (2m03), John Isner (2m18) et Reilly Opelka (2m10), le Grec va affronter Milos Raonic (1m96) en demi-finales.

En conférence de presse, Stefanos a jugé les différences services de ses récents adversaires. « Cette question est très compliquée. Il y a quelques années, quand j’ai joué contre Isner à Wimbledon, cela me paraissait incroyable et très difficile. Il se dit que celui d’Opelka semble plus compliqué maintenant. La vérité est qu’ils sont très uniformes. Je pense que le deuxième service d’Opelka est plus agressif et cela le rend plus compliqué. Je le préfère », assure-t-il.

Et l’Américain n’a que 22 ans…