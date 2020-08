Opposé au 1er tour à l’Américain Frances Tiafoe, Andy Murray passera déjà un vrai test pour savoir où il en est vraiment.

Quel que soit le résultat, l’Ecossais est heureux d’être là parmi les « siens ».

On le sent motivé et moins inquiet qu’il y a quelques temps concernant sa hanche.

Il s’est exprimé à ce sujet sur le site officiel de l’ATP : « J’ai vraiment hâte de pouvoir à nouveau concourir. J’ai vraiment apprécié ces derniers jours où j’ai pu m’entraîner avec les meilleurs joueurs. Ce sont des choses que j’ai pu faire qu’une seule fois chez moi. Par exemple, ces jours-ci, j’ai joué avec Dominic Thiem, Andrey Rublev, Karen Khachanov et la satisfaction, c’est que je me suis senti plutôt bien sur le court« a déclaré Andy Murray.

L’Ecossais sait que la vérité surgira après des gros matchs : « Dans mon cas, après avoir joué un match important, il sera vital de savoir comment je vais récupérer. Si je joue bien et que j’ai quelques victoires, cela voudra dire que mon corps va probablement dans cette direction également. Si ce ne sera pas le cas, je devrai alors me résoudre à changer quelque chose, ou travailler d’une manière différente dans les 8 à 9 jours que j’ai avant le début de l’US Open »