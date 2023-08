Andy Murray a été contraint de déclarer forfait du Master 1000 de Cincinnati, le Britannique avait déjà dû aban­donner à Toronto contre Jannik Sinner. Gêné par une élon­ga­tion abdo­mi­nale ces aban­dons sont forcé­ment des décep­tions pour Murray qui s’était fixé des objectifs :

« Évidemment, j’ai­me­rais faire mieux. J’aimerais être classé plus haut. Mais je dois parfois essayer de garder les choses en pers­pec­tive. J’ai eu cette opéra­tion il y a très long­temps. Il a fallu beau­coup de travail et d’ef­forts pour revenir dans le top 40 mondial et j’ai toujours l’im­pres­sion que je peux aller encore plus haut. Je suis dans mon plus haut rang depuis que j’ai subi l’opé­ra­tion à la hanche. J’en suis vrai­ment fier. »