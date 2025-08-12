Andy Roddick reste très à l’affût de l’ac­tua­lité du circuit.

Via son podcast Served, l’an­cien joueur améri­cain s’est exprimé après les récentes décon­ve­nues de Daniil Medvedev, notam­ment celle survenue lors de son entrée en lice à Cincinnati, contre Adam Walton :

« Si on prend un peu de recul, il a été numéro un mondial, vain­queur de Grand Chelem, fina­liste à plusieurs reprises en Grand Chelem, vain­queur de Masters 1000… Ce mec évolue dans une ère de tran­si­tion, qui commence avec Rafa, Roger, Novak, et qui bascule main­te­nant vers les premières années de la grande forme d’Alcaraz, peut‐être pas encore à son apogée, mais au début de celle‐ci. Alors, premiè­re­ment, chapeau bas. Deuxièmement, il est clai­re­ment en quête de quelque chose. Nous sommes à un tour­nant. Est‐ce la nouvelle norme ? Ou est‐ce juste un passage à vide, une ques­tion de confiance ou d’ajustements ? On ne sait pas encore. Parier contre les grands, c’est toujours risqué. Les joueurs qui ont été numéro un mondial, qui ont gagné un Grand Chelem, et qui comptent plus de 20 titres, ça ne court pas les rues. Il en fait partie. »

Andy Roddick n’hésite pas à mettre en lumière les accom­plis­se­ments du joueur Russe depuis le début de sa carrière. Un message qui devrait redonner un peu de baume au cœur à Daniil, actuel­le­ment dans le creux de la vague.