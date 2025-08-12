Andy Roddick reste très à l’affût de l’actualité du circuit.
Via son podcast Served, l’ancien joueur américain s’est exprimé après les récentes déconvenues de Daniil Medvedev, notamment celle survenue lors de son entrée en lice à Cincinnati, contre Adam Walton :
« Si on prend un peu de recul, il a été numéro un mondial, vainqueur de Grand Chelem, finaliste à plusieurs reprises en Grand Chelem, vainqueur de Masters 1000… Ce mec évolue dans une ère de transition, qui commence avec Rafa, Roger, Novak, et qui bascule maintenant vers les premières années de la grande forme d’Alcaraz, peut‐être pas encore à son apogée, mais au début de celle‐ci. Alors, premièrement, chapeau bas. Deuxièmement, il est clairement en quête de quelque chose. Nous sommes à un tournant. Est‐ce la nouvelle norme ? Ou est‐ce juste un passage à vide, une question de confiance ou d’ajustements ? On ne sait pas encore. Parier contre les grands, c’est toujours risqué. Les joueurs qui ont été numéro un mondial, qui ont gagné un Grand Chelem, et qui comptent plus de 20 titres, ça ne court pas les rues. Il en fait partie. »
Andy Roddick n’hésite pas à mettre en lumière les accomplissements du joueur Russe depuis le début de sa carrière. Un message qui devrait redonner un peu de baume au cœur à Daniil, actuellement dans le creux de la vague.
Publié le mardi 12 août 2025 à 19:40