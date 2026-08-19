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Andy Roddick sur la défaite de Djokovic : « Est‐ce que ce que fait Novak en Masters 1000 a de l’importance pour qui que ce soit d’autre que lui‐même dans tout l’univers ? Non »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 20�12025

« J’ai un problème de santé qui me gêne depuis quelques années », a confié Novak Djokovic après sa défaite contre Thiago Tirante (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 6–4, 6–4).

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick ne s’est néan­moins pas montré inquiet pour le Serbe de 39 ans. 

« Est‐ce que ce que fait Novak lors d’un Masters 1000 a de l’importance pour qui que ce soit d’autre que lui‐même dans tout l’univers ? Non. Je vais très proba­ble­ment regarder son tirage au sort à l’US Open et dire qu’il ira sans doute en demi‐finale. Est‐ce que ça a de l’im­por­tance s’il bat Tirante et un autre joueur, puis qu’il perd au troi­sième tour ? Pas vrai­ment. Je suis content qu’il soit à Cincinnati car – dans le pire des cas – il dispose désor­mais de deux semaines pendant lesquelles je sais qu’il va s’entraîner sous la chaleur et disputer des sets d’entraînement contre des joueurs classés entre la 10e et la 20e place mondiale. A‑t‐il autant besoin de condi­tions de match que n’importe qui d’autre dans le monde ? Non. A‑t‐il besoin de savoir comment gérer un match en cinq sets ? Non. Il s’en sortira donc très bien à l’US Open. La météo à New York sera diffé­rente qu’à Cincinnati. Je pense qu’il peut proba­ble­ment s’en sortir en trou­vant ces occa­sions de s’entraîner et en s’entraînant plus que n’importe qui d’autre au monde. »

Publié le mercredi 19 août 2026 à 12:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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