« J’ai un problème de santé qui me gêne depuis quelques années », a confié Novak Djokovic après sa défaite contre Thiago Tirante (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 6–4, 6–4).

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick ne s’est néan­moins pas montré inquiet pour le Serbe de 39 ans.

« Est‐ce que ce que fait Novak lors d’un Masters 1000 a de l’importance pour qui que ce soit d’autre que lui‐même dans tout l’univers ? Non. Je vais très proba­ble­ment regarder son tirage au sort à l’US Open et dire qu’il ira sans doute en demi‐finale. Est‐ce que ça a de l’im­por­tance s’il bat Tirante et un autre joueur, puis qu’il perd au troi­sième tour ? Pas vrai­ment. Je suis content qu’il soit à Cincinnati car – dans le pire des cas – il dispose désor­mais de deux semaines pendant lesquelles je sais qu’il va s’entraîner sous la chaleur et disputer des sets d’entraînement contre des joueurs classés entre la 10e et la 20e place mondiale. A‑t‐il autant besoin de condi­tions de match que n’importe qui d’autre dans le monde ? Non. A‑t‐il besoin de savoir comment gérer un match en cinq sets ? Non. Il s’en sortira donc très bien à l’US Open. La météo à New York sera diffé­rente qu’à Cincinnati. Je pense qu’il peut proba­ble­ment s’en sortir en trou­vant ces occa­sions de s’entraîner et en s’entraînant plus que n’importe qui d’autre au monde. »