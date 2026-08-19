« J’ai un problème de santé qui me gêne depuis quelques années », a confié Novak Djokovic après sa défaite contre Thiago Tirante (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 6–4, 6–4).
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis Head, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick ne s’est néanmoins pas montré inquiet pour le Serbe de 39 ans.
« Est‐ce que ce que fait Novak lors d’un Masters 1000 a de l’importance pour qui que ce soit d’autre que lui‐même dans tout l’univers ? Non. Je vais très probablement regarder son tirage au sort à l’US Open et dire qu’il ira sans doute en demi‐finale. Est‐ce que ça a de l’importance s’il bat Tirante et un autre joueur, puis qu’il perd au troisième tour ? Pas vraiment. Je suis content qu’il soit à Cincinnati car – dans le pire des cas – il dispose désormais de deux semaines pendant lesquelles je sais qu’il va s’entraîner sous la chaleur et disputer des sets d’entraînement contre des joueurs classés entre la 10e et la 20e place mondiale. A‑t‐il autant besoin de conditions de match que n’importe qui d’autre dans le monde ? Non. A‑t‐il besoin de savoir comment gérer un match en cinq sets ? Non. Il s’en sortira donc très bien à l’US Open. La météo à New York sera différente qu’à Cincinnati. Je pense qu’il peut probablement s’en sortir en trouvant ces occasions de s’entraîner et en s’entraînant plus que n’importe qui d’autre au monde. »
Publié le mercredi 19 août 2026 à 12:40