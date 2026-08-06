Carlos Alcaraz a lui aussi été contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati. Selon son entourage, sa récupération n’était pas encore optimale et il était hors de question de prendre le moindre risque à l’approche de l’US Open.
En parlant de convalescence, un autre grand espoir de la Next Gen visait également Cincinnati pour effectuer son retour à la compétition et arriver dans les meilleures conditions à New York.
Il s’agit d’Holger Rune. Malheureusement pour le Danois, son retour devra encore attendre puisqu’il a, lui aussi, annoncé son forfait pour le tournoi américain.
Rune n’a plus disputé le moindre match officiel depuis le mois d’octobre 2025, une absence particulièrement longue qui continue de susciter des interrogations sur son état physique.
Publié le jeudi 6 août 2026 à 09:51