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Après Alcaraz, une autre star de la Next Gen déclare forfait !

Par
Antoine Touchard
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Carlos Alcaraz a lui aussi été contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati. Selon son entou­rage, sa récu­pé­ra­tion n’était pas encore opti­male et il était hors de ques­tion de prendre le moindre risque à l’ap­proche de l’US Open.

En parlant de conva­les­cence, un autre grand espoir de la Next Gen visait égale­ment Cincinnati pour effec­tuer son retour à la compé­ti­tion et arriver dans les meilleures condi­tions à New York.

Il s’agit d’Holger Rune. Malheureusement pour le Danois, son retour devra encore attendre puis­qu’il a, lui aussi, annoncé son forfait pour le tournoi américain.

Rune n’a plus disputé le moindre match offi­ciel depuis le mois d’oc­tobre 2025, une absence parti­cu­liè­re­ment longue qui continue de susciter des inter­ro­ga­tions sur son état physique.

Publié le jeudi 6 août 2026 à 09:51

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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