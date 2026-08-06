Carlos Alcaraz a lui aussi été contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati. Selon son entou­rage, sa récu­pé­ra­tion n’était pas encore opti­male et il était hors de ques­tion de prendre le moindre risque à l’ap­proche de l’US Open.

En parlant de conva­les­cence, un autre grand espoir de la Next Gen visait égale­ment Cincinnati pour effec­tuer son retour à la compé­ti­tion et arriver dans les meilleures condi­tions à New York.

Holger Rune se baja también de Cincinnati.



El danés lleva queriendo volver desde mayo, pero se ha ido bajando de cada torneo al que estaba apun­tado.



Prueba de que ese Aquiles sigue sin estar recu­pe­rado al 100%. Mejor no correr. pic.twitter.com/bSJbYAHTUb — José Morón (@jmgmoron) August 5, 2026

Il s’agit d’Holger Rune. Malheureusement pour le Danois, son retour devra encore attendre puis­qu’il a, lui aussi, annoncé son forfait pour le tournoi américain.

Rune n’a plus disputé le moindre match offi­ciel depuis le mois d’oc­tobre 2025, une absence parti­cu­liè­re­ment longue qui continue de susciter des inter­ro­ga­tions sur son état physique.