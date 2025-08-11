AccueilATPATP - CincinnatiAprès Zverev, c'est au tour de Rublev de faire part de ses...
ATP - Cincinnati

Après Zverev, c’est au tour de Rublev de faire part de ses diffi­cultés : « Quand il fait très chaud, pour moi, c’est diffi­cile. On s’épuise complètement »

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

-

8

Les condi­tions clima­tiques à Cincinnati sont plutôt extrêmes, et nombreux sont les joueurs qui ont du mal à supporter une telle chaleur, comme la confi­dence d’Alexander Zverev l’a bien démontré.

Sur le plateau de Tennis Channel, Andrey Rublev a expliqué qu’il était obligé de démarrer ses matchs tran­quille­ment pour éviter de finir à court d’énergie trop rapi­de­ment. Une révé­la­tion tout de même inquié­tante pour la santé des joueurs et des joueuses.

« Quand il fait très chaud, pour moi, c’est diffi­cile au début. Pendant la première heure, je lutte davan­tage. Et puis mon corps s’y habitue, et je commence à me sentir beau­coup mieux. Dans mon cas, j’es­saie simple­ment de ne pas dépenser d’énergie, parce que sinon, on s’épuise complètement. »

Ce n’est bien sûr pas la première fois que des joueurs se plaignent de la chaleur, mais c’est une problé­ma­tique qui pour­rait être de plus en plus contrai­gnante à l’avenir…

Publié le lundi 11 août 2025 à 16:45

