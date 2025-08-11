Les conditions climatiques à Cincinnati sont plutôt extrêmes, et nombreux sont les joueurs qui ont du mal à supporter une telle chaleur, comme la confidence d’Alexander Zverev l’a bien démontré.
Sur le plateau de Tennis Channel, Andrey Rublev a expliqué qu’il était obligé de démarrer ses matchs tranquillement pour éviter de finir à court d’énergie trop rapidement. Une révélation tout de même inquiétante pour la santé des joueurs et des joueuses.
« Quand il fait très chaud, pour moi, c’est difficile au début. Pendant la première heure, je lutte davantage. Et puis mon corps s’y habitue, et je commence à me sentir beaucoup mieux. Dans mon cas, j’essaie simplement de ne pas dépenser d’énergie, parce que sinon, on s’épuise complètement. »
“When it’s super hot, for me, it’s tough in the beginning. Like the first hour, I’m struggling more. And then my body got used to it, and I start to feel much better.”— · (@starrlake29) August 10, 2025
“In my case, I’m just trying not to spend energy, because then you will kill yourself.” pic.twitter.com/YTPe8CcUEg
Ce n’est bien sûr pas la première fois que des joueurs se plaignent de la chaleur, mais c’est une problématique qui pourrait être de plus en plus contraignante à l’avenir…
Publié le lundi 11 août 2025 à 16:45