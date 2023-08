Djokovic ne montre pour l’instant aucun signe de ralen­tis­se­ment ou de fatigue. Pourtant beau­coup le voyait déjà à la retraite après sa finale perdue à Wimbledon. Armenulic, qui a travaillé avec l’en­traî­neur de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, s’est exprimé sur la future retraite du Serbe :

« Il est diffi­cile de mettre fin à une carrière, je le sais. J’espère qu’il sentira par lui‐même quand il devrait mettre fin à sa carrière. Nadal est sûr de finir parce qu’il a un problème avec ses hanches, Federer est déjà à la retraite, donc il ne reste que Novak des trois. Il doit penser main­te­nant qu’il devrait arrêter, mais je pense qu’il jouera pendant encore un an ou deux. Quand il verra qu’il lui manque 10 ou 15 centi­mètres pour atteindre la balle, qu’il n’a plus le tir néces­saire… Il se dira : « J’ai assez joué, je ne veux pas être pour­suivi sur le terrain par des enfants et perdre des matchs que je gagne­rais normalement » »