Arthur Fils s’est confié lors d’une interview accordée à L’Equipe après sa victoire contre Jiri Lehecka (6−1, 6–7 [7], 6–3) au troisième tour du Masters 1000 de Cincinnati.
Le numéro 1 français de 22 ans, 21e mondial, a notamment dévoilé un rêve qui ne concerne pas le tennis.
« Je vais être clair, j’adore le tennis, c’est un sport magnifique. J’aurais bien aimé faire du foot, mais j’étais moins bon. Mais je sais que ma carrière n’aura qu’un temps et qu’elle ne va pas occuper toute ma vie. Le tennis permet de gagner beaucoup d’argent, assez pour me dire qu’à 35 ans, je n’aurai plus besoin de travailler. Je pourrai arrêter sans problème. Mais si j’arrête de bosser à 35 ans et que je ne fais rien derrière, je deviens fou. Ce n’est pas possible. Et il y a quelque chose qui m’attire depuis toujours, c’est le métier d’acteur. Oui, j’aimerais bien devenir acteur. Mais il y a également plein d’autres choses qui m’intéressent. Je pense que grâce au tennis ou en étant athlète professionnel, des portes s’ouvrent à nous. Parfois, je rencontre des artistes, je rencontre des grands acteurs… Donc pourquoi pas en profiter et tenter quelque chose ? »
A noter qu’en huitièmes de finale, Arthur Fils affrontera Alex de Minaur, 8e mondial.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 09:15