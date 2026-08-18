Accueil ATP ATP - Cincinnati

Arthur Fils, après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale : « Honnêtement, c’était l’un des matchs les plus diffi­ciles que j’ai jamais joués ! »

Par
Baptiste Mulatier
-
249

Au troi­sième tour du Masters 1000 de Cincinnati, Arthur Fils affron­tait un joueur qu’il connaît très bien en la personne de Jiri Lehecka, 14e mondial. 

Les deux hommes se sont affrontés pour la quatrième fois en 2026, et pour la troi­sième fois de suite, c’est le Français qui s’est imposé : (6−1, 6–7[7], 6–3).

« Honnêtement, c’était l’un des matchs les plus diffi­ciles que j’ai jamais joués ! Je suis très content de mon tennis. Je suis vrai­ment content de mon tennis dans ces condi­tions diffi­ciles. Nous avons eu plusieurs balles de break, je suis très satis­fait de m’en être sorti. J’ai joué avec convic­tion », a déclaré Arthur Fils après la rencontre. 

A noter qu’en huitièmes de finale, le joueur trico­lore affron­tera Alex de Minaur, 8e mondial. 

Publié le mardi 18 août 2026 à 12:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥