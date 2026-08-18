Au troisième tour du Masters 1000 de Cincinnati, Arthur Fils affrontait un joueur qu’il connaît très bien en la personne de Jiri Lehecka, 14e mondial.
Les deux hommes se sont affrontés pour la quatrième fois en 2026, et pour la troisième fois de suite, c’est le Français qui s’est imposé : (6−1, 6–7[7], 6–3).
Mr. Clutch 🔥@ArthurFils battles past Jiri Lehecka 6–1 6–7 6–3 to improve to 9–0 in deciding sets in 2026. #CincyTennis pic.twitter.com/BG2gzEVWsz— Tennis TV (@TennisTV) August 18, 2026
« Honnêtement, c’était l’un des matchs les plus difficiles que j’ai jamais joués ! Je suis très content de mon tennis. Je suis vraiment content de mon tennis dans ces conditions difficiles. Nous avons eu plusieurs balles de break, je suis très satisfait de m’en être sorti. J’ai joué avec conviction », a déclaré Arthur Fils après la rencontre.
📊 Arthur Fils 🇫🇷 s’est désormais qualifié en 1⁄8 de finale de 8 des 9 Masters 1000 :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 18, 2026
🇺🇸 Indian Wells : 1⁄4 de finale ✅
🇺🇸 Miami : 1⁄2 finale ✅
🇲🇨 Monte Carlo : 1⁄4 de finale ✅
🇪🇸 Madrid : 1⁄2 finale ✅
🇮🇹 Rome : 1⁄8 de finale ✅
🇨🇦 Canada : 1⁄4 de finale ✅
🇺🇸 Cincinnati :… pic.twitter.com/OOFovLxCY9
A noter qu’en huitièmes de finale, le joueur tricolore affrontera Alex de Minaur, 8e mondial.
Publié le mardi 18 août 2026 à 12:59