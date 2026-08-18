Au troi­sième tour du Masters 1000 de Cincinnati, Arthur Fils affron­tait un joueur qu’il connaît très bien en la personne de Jiri Lehecka, 14e mondial.

Les deux hommes se sont affrontés pour la quatrième fois en 2026, et pour la troi­sième fois de suite, c’est le Français qui s’est imposé : (6−1, 6–7[7], 6–3).

Mr. Clutch 🔥@ArthurFils battles past Jiri Lehecka 6–1 6–7 6–3 to improve to 9–0 in deci­ding sets in 2026. #CincyTennis pic.twitter.com/BG2gzEVWsz — Tennis TV (@TennisTV) August 18, 2026

« Honnêtement, c’était l’un des matchs les plus diffi­ciles que j’ai jamais joués ! Je suis très content de mon tennis. Je suis vrai­ment content de mon tennis dans ces condi­tions diffi­ciles. Nous avons eu plusieurs balles de break, je suis très satis­fait de m’en être sorti. J’ai joué avec convic­tion », a déclaré Arthur Fils après la rencontre.

📊 Arthur Fils 🇫🇷 s’est désor­mais qualifié en 1⁄ 8 de finale de 8 des 9 Masters 1000 :

🇺🇸 Indian Wells : 1⁄ 4 de finale ✅

🇺🇸 Miami : 1⁄ 2 finale ✅

🇲🇨 Monte Carlo : 1⁄ 4 de finale ✅

🇪🇸 Madrid : 1⁄ 2 finale ✅

🇮🇹 Rome : 1⁄ 8 de finale ✅

🇨🇦 Canada : 1⁄ 4 de finale ✅

🇺🇸 Cincinnati :… pic.twitter.com/OOFovLxCY9 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 18, 2026

A noter qu’en huitièmes de finale, le joueur trico­lore affron­tera Alex de Minaur, 8e mondial.