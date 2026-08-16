Dans des condi­tions très humides, qui ont d’ailleurs mis à mal Novak Djokovic, Arthur Fils a réussi son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati contre le 55e joueur mondial, Yannick Hanfmann (7–6[5], 6–1).

« On en a parlé après le match et on se disait que les balles n’avan­çaient pas », a raconté le Français dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire.

Dès le troi­sième tour, le 21e joueur mondial affron­tera le Tchèque Jiri Lehecka, 14e mondial. Les deux hommes se sont déjà affrontés cinq fois, avec un léger avan­tage pour Arthur Fils (trois victoires à deux).