Dans des conditions très humides, qui ont d’ailleurs mis à mal Novak Djokovic, Arthur Fils a réussi son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati contre le 55e joueur mondial, Yannick Hanfmann (7–6[5], 6–1).
« On en a parlé après le match et on se disait que les balles n’avançaient pas », a raconté le Français dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire.
Dès le troisième tour, le 21e joueur mondial affrontera le Tchèque Jiri Lehecka, 14e mondial. Les deux hommes se sont déjà affrontés cinq fois, avec un léger avantage pour Arthur Fils (trois victoires à deux).
Publié le dimanche 16 août 2026 à 10:24