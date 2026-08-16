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Arthur Fils, après sa victoire au deuxième tour : « On en a parlé après le match et on se disait que les balles n’avan­çaient pas »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans des condi­tions très humides, qui ont d’ailleurs mis à mal Novak Djokovic, Arthur Fils a réussi son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati contre le 55e joueur mondial, Yannick Hanfmann (7–6[5], 6–1).

« On en a parlé après le match et on se disait que les balles n’avan­çaient pas », a raconté le Français dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire. 

Dès le troi­sième tour, le 21e joueur mondial affron­tera le Tchèque Jiri Lehecka, 14e mondial. Les deux hommes se sont déjà affrontés cinq fois, avec un léger avan­tage pour Arthur Fils (trois victoires à deux). 

Publié le dimanche 16 août 2026 à 10:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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