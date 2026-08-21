Accueil ATP ATP - Cincinnati

Arthur Fils est prêt à défier Cobolli : « Je pense même qu’il joue son meilleur tennis. Mais moi aussi, je joue mon meilleur tennis, depuis Wimbledon. Ça va être un bon match, assez intéressant »

Par
Antoine Touchard
-
124

Arthur Fils réalise sans aucun doute l’une des meilleures saisons de sa carrière, même s’il a notam­ment dû faire l’impasse sur Roland‐Garros.

Cette nuit, le Français s’est qualifié pour sa deuxième demi‐finale en Masters 1000 de l’année, après celle disputée à Miami, où il s’était incliné face à Jiri Lehecka.

Actuellement 7e à la Race, il retrou­vera au prochain tour un joueur qui réalise lui aussi la meilleure saison de sa carrière, avec notam­ment une finale en Grand Chelem à Roland‐Garros : Flavio Cobolli.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe, Fils s’est montré impa­tient de disputer ce duel. Conscient de l’excellent niveau affiché par l’Italien, il estime néan­moins n’avoir rien à lui envier puisqu’il consi­dère lui aussi jouer actuel­le­ment son meilleur tennis. De quoi promettre une belle bataille.

« Et oui. Ça va être un gros match. Il est en confiance depuis le début de l’année et il joue très bien. Je pense même qu’il joue son meilleur tennis. Mais moi aussi, je joue mon meilleur tennis, depuis Wimbledon. Ça va être un bon match, assez inté­res­sant. On va voir ce que ça va donner, mais je pense qu’on va prendre beau­coup de plaisir, lui comme moi » a déclaré le Français.

Publié le vendredi 21 août 2026 à 12:21

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥