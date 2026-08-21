Arthur Fils réalise sans aucun doute l’une des meilleures saisons de sa carrière, même s’il a notamment dû faire l’impasse sur Roland‐Garros.
Cette nuit, le Français s’est qualifié pour sa deuxième demi‐finale en Masters 1000 de l’année, après celle disputée à Miami, où il s’était incliné face à Jiri Lehecka.
Actuellement 7e à la Race, il retrouvera au prochain tour un joueur qui réalise lui aussi la meilleure saison de sa carrière, avec notamment une finale en Grand Chelem à Roland‐Garros : Flavio Cobolli.
Interrogé par nos confrères de L’Équipe, Fils s’est montré impatient de disputer ce duel. Conscient de l’excellent niveau affiché par l’Italien, il estime néanmoins n’avoir rien à lui envier puisqu’il considère lui aussi jouer actuellement son meilleur tennis. De quoi promettre une belle bataille.
« Et oui. Ça va être un gros match. Il est en confiance depuis le début de l’année et il joue très bien. Je pense même qu’il joue son meilleur tennis. Mais moi aussi, je joue mon meilleur tennis, depuis Wimbledon. Ça va être un bon match, assez intéressant. On va voir ce que ça va donner, mais je pense qu’on va prendre beaucoup de plaisir, lui comme moi » a déclaré le Français.
Publié le vendredi 21 août 2026 à 12:21