Arthur Fils réalise sans aucun doute l’une des meilleures saisons de sa carrière, même s’il a notam­ment dû faire l’impasse sur Roland‐Garros.

Cette nuit, le Français s’est qualifié pour sa deuxième demi‐finale en Masters 1000 de l’année, après celle disputée à Miami, où il s’était incliné face à Jiri Lehecka.

Actuellement 7e à la Race, il retrou­vera au prochain tour un joueur qui réalise lui aussi la meilleure saison de sa carrière, avec notam­ment une finale en Grand Chelem à Roland‐Garros : Flavio Cobolli.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe, Fils s’est montré impa­tient de disputer ce duel. Conscient de l’excellent niveau affiché par l’Italien, il estime néan­moins n’avoir rien à lui envier puisqu’il consi­dère lui aussi jouer actuel­le­ment son meilleur tennis. De quoi promettre une belle bataille.

« Et oui. Ça va être un gros match. Il est en confiance depuis le début de l’année et il joue très bien. Je pense même qu’il joue son meilleur tennis. Mais moi aussi, je joue mon meilleur tennis, depuis Wimbledon. Ça va être un bon match, assez inté­res­sant. On va voir ce que ça va donner, mais je pense qu’on va prendre beau­coup de plaisir, lui comme moi » a déclaré le Français.