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Arthur Fils qualifié en demi‐finale dans l’Ohio : « C’était quar­tier libre. Quand tu prends du plaisir, c’est là que tu joues ton meilleur tennis »

Par
Jean Muller
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Opposé à Thiago Agustin Tirante en quart de finale à Cincinnati, Arthur Fils a disposé faci­le­ment de l’Argentin (6−3, 6–2) pour disputer son troi­sième dernier carré de la saison en Masters 1000. Offensif sur toutes les balles, le numéro un Français a fait visiter le court à son adver­saire pendant toute la rencontre pour plier l’af­faire en 1 h 04. 

Après le match, le 21e joueur mondial a donné ses premières impres­sions. Le Tricolore semble avoir pris beau­coup de plaisir sur le central.

« C’était quar­tier libre (rire). J’y allais à fond et je frap­pais vrai­ment les coups droits car c’étaient des condi­tions que j’adore. Même le coach m’a dit « Frappe, frappe le coup droit, frappe » et je me suis dit « OK, c’est parti. » Il m’a laissé m’amuser. Et quand tu prends du plaisir, c’est là que tu joues ton meilleur tennis », a commenté le Francilien dans les colonnes de L’Équipe.

Publié le vendredi 21 août 2026 à 08:16

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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