Opposé à Thiago Agustin Tirante en quart de finale à Cincinnati, Arthur Fils a disposé faci­le­ment de l’Argentin (6−3, 6–2) pour disputer son troi­sième dernier carré de la saison en Masters 1000. Offensif sur toutes les balles, le numéro un Français a fait visiter le court à son adver­saire pendant toute la rencontre pour plier l’af­faire en 1 h 04.

Après le match, le 21e joueur mondial a donné ses premières impres­sions. Le Tricolore semble avoir pris beau­coup de plaisir sur le central.

« C’était quar­tier libre (rire). J’y allais à fond et je frap­pais vrai­ment les coups droits car c’étaient des condi­tions que j’adore. Même le coach m’a dit « Frappe, frappe le coup droit, frappe » et je me suis dit « OK, c’est parti. » Il m’a laissé m’amuser. Et quand tu prends du plaisir, c’est là que tu joues ton meilleur tennis », a commenté le Francilien dans les colonnes de L’Équipe.