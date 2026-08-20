Arthur Fils a livré un match parti­cu­liè­re­ment solide cette nuit face à l’un des meilleurs défen­seurs du circuit, Alex De Minaur, pour se quali­fier pour les quarts de finale, son cinquième à ce stade de la saison en Masters 1000.

Très convain­cant de bout en bout, le Français a dominé l’Australien en deux sets, 6–3, 6–4, sans jamais véri­ta­ble­ment être inquiété.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe après sa victoire, Fils a toute­fois expliqué qu’atteindre les quarts de finale n’était pas une fin en soi. Ambitieux, il se voit aller encore plus loin dans le tournoi et pour­quoi pas décro­cher le titre.

« Oui, c’est sûr que c’est positif. C’est mon niveau moyen depuis le début de la saison. Ce qui est bien, c’est que ce n’est pas sur un tournoi isolé, c’est quelque chose de régu­lier et je suis assez content de ça. Après, le but ce n’est pas de s’ar­rêter en quarts à chaque fois. Si j’ar­rive à aller cher­cher les demi‐finales, à en faire une habi­tude et après, aller cher­cher des titres, ce serait vrai­ment bien. C’est l’ob­jectif. Après, bien sûr, je suis content d’être en quarts » a déclaré Arthur Fils.