Arthur Fils a livré un match particulièrement solide cette nuit face à l’un des meilleurs défenseurs du circuit, Alex De Minaur, pour se qualifier pour les quarts de finale, son cinquième à ce stade de la saison en Masters 1000.
Très convaincant de bout en bout, le Français a dominé l’Australien en deux sets, 6–3, 6–4, sans jamais véritablement être inquiété.
Interrogé par nos confrères de L’Équipe après sa victoire, Fils a toutefois expliqué qu’atteindre les quarts de finale n’était pas une fin en soi. Ambitieux, il se voit aller encore plus loin dans le tournoi et pourquoi pas décrocher le titre.
« Oui, c’est sûr que c’est positif. C’est mon niveau moyen depuis le début de la saison. Ce qui est bien, c’est que ce n’est pas sur un tournoi isolé, c’est quelque chose de régulier et je suis assez content de ça. Après, le but ce n’est pas de s’arrêter en quarts à chaque fois. Si j’arrive à aller chercher les demi‐finales, à en faire une habitude et après, aller chercher des titres, ce serait vraiment bien. C’est l’objectif. Après, bien sûr, je suis content d’être en quarts » a déclaré Arthur Fils.
Publié le jeudi 20 août 2026 à 08:21