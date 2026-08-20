Après avoir éliminé Alex de Minaur, 8e mondial, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, Arthur Fils a désormais un gros coup à jouer. Les sept premiers joueurs au classement mondial ont en effet tous déclaré forfait ou déjà quitté le tournoi : Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Novak Djokovic, Ben Shelton et Daniil Medvedev.
Le Français se méfie néanmoins de son prochain adversaire en quarts de finale, l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e mondial), tombeur entre autres de Novak Djokovic et Jakub Mensik.
« Il vit la meilleure semaine de sa vie. À moi de voir comment lui poser des problèmes », a déclaré le 21e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.
A noter que le match aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h30, heure français.
Publié le jeudi 20 août 2026 à 18:40