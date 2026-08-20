Après avoir éliminé Alex de Minaur, 8e mondial, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, Arthur Fils a désor­mais un gros coup à jouer. Les sept premiers joueurs au clas­se­ment mondial ont en effet tous déclaré forfait ou déjà quitté le tournoi : Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Novak Djokovic, Ben Shelton et Daniil Medvedev.

Le Français se méfie néan­moins de son prochain adver­saire en quarts de finale, l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e mondial), tombeur entre autres de Novak Djokovic et Jakub Mensik.

« Il vit la meilleure semaine de sa vie. À moi de voir comment lui poser des problèmes », a déclaré le 21e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

A noter que le match aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h30, heure français.