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Arthur Fils sur adver­saire en quarts de finale : « Il vit la meilleure semaine de sa vie »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir éliminé Alex de Minaur, 8e mondial, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, Arthur Fils a désor­mais un gros coup à jouer. Les sept premiers joueurs au clas­se­ment mondial ont en effet tous déclaré forfait ou déjà quitté le tournoi : Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Novak Djokovic, Ben Shelton et Daniil Medvedev.

Le Français se méfie néan­moins de son prochain adver­saire en quarts de finale, l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e mondial), tombeur entre autres de Novak Djokovic et Jakub Mensik. 

« Il vit la meilleure semaine de sa vie. À moi de voir comment lui poser des problèmes », a déclaré le 21e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

A noter que le match aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h30, heure français. 

Publié le jeudi 20 août 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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