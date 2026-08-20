Tombeur d’Alex de Minaur à Cincinnati (6−3, 6–4), Arthur Fils est devenu le deuxième joueur fran­çais après Jo‐Wilfried Tsonga à se quali­fier pour les quarts de finale de cinq Masters 1000 au cours d’une même saison.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire, le joueur de 22 ans, 21e joueur mondial, s’est exprimé sur cette statistique.

« Il n’y qu’un Français qui avait fait ça oui, Jo (Wilfried Tsonga). Il me reste encore deux cartouches, Shanghai et La Défense, pour aller le cher­cher. Mais Jo, ça a été un exemple, surtout en tant que Français. J’ai un peu grandi en le regar­dant jouer. C’était un immense cham­pion. Je crois que c’est le meilleur joueur fran­çais de l’his­toire, au niveau du palmarès. Quand on nous compare, je le prends comme un honneur. »

📊 Ils sont Français 🇫🇷 et se sont quali­fiés pour les 1⁄ 4 de finale de 5 Masters 1000 au cours d’une même saison (1990−2026) :

🇫🇷 Jo‐Wilfried Tsonga (2012)

🇫🇷 Arthur Fils (2026 🆕)pic.twitter.com/WClLGwx2WW — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 20, 2026

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, Arthur Fils affron­tera l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e mondial), notam­ment tombeur de Novak Djokovic au deuxième tour.