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Arthur Fils : « Un seul joueur fran­çais avait fait ça avant moi, et je le prends comme un honneur car je crois que c’est le meilleur »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur d’Alex de Minaur à Cincinnati (6−3, 6–4), Arthur Fils est devenu le deuxième joueur fran­çais après Jo‐Wilfried Tsonga à se quali­fier pour les quarts de finale de cinq Masters 1000 au cours d’une même saison. 

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire, le joueur de 22 ans, 21e joueur mondial, s’est exprimé sur cette statistique. 

« Il n’y qu’un Français qui avait fait ça oui, Jo (Wilfried Tsonga). Il me reste encore deux cartouches, Shanghai et La Défense, pour aller le cher­cher. Mais Jo, ça a été un exemple, surtout en tant que Français. J’ai un peu grandi en le regar­dant jouer. C’était un immense cham­pion. Je crois que c’est le meilleur joueur fran­çais de l’his­toire, au niveau du palmarès. Quand on nous compare, je le prends comme un honneur. »

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, Arthur Fils affron­tera l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e mondial), notam­ment tombeur de Novak Djokovic au deuxième tour.

Publié le jeudi 20 août 2026 à 15:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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