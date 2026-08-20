Tombeur d’Alex de Minaur à Cincinnati (6−3, 6–4), Arthur Fils est devenu le deuxième joueur français après Jo‐Wilfried Tsonga à se qualifier pour les quarts de finale de cinq Masters 1000 au cours d’une même saison.
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire, le joueur de 22 ans, 21e joueur mondial, s’est exprimé sur cette statistique.
« Il n’y qu’un Français qui avait fait ça oui, Jo (Wilfried Tsonga). Il me reste encore deux cartouches, Shanghai et La Défense, pour aller le chercher. Mais Jo, ça a été un exemple, surtout en tant que Français. J’ai un peu grandi en le regardant jouer. C’était un immense champion. Je crois que c’est le meilleur joueur français de l’histoire, au niveau du palmarès. Quand on nous compare, je le prends comme un honneur. »
📊 Ils sont Français 🇫🇷 et se sont qualifiés pour les 1⁄4 de finale de 5 Masters 1000 au cours d’une même saison (1990−2026) :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 20, 2026
🇫🇷 Jo‐Wilfried Tsonga (2012)
🇫🇷 Arthur Fils (2026 🆕)pic.twitter.com/WClLGwx2WW
Pour tenter de se qualifier dans le dernier carré, Arthur Fils affrontera l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e mondial), notamment tombeur de Novak Djokovic au deuxième tour.
Publié le jeudi 20 août 2026 à 15:56