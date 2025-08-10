AccueilATPATP - CincinnatiArthur Rinderknech, tombeur de Casper Ruud : "Je savais pourquoi il m'avait battu...
ATP - Cincinnati

Arthur Rinderknech, tombeur de Casper Ruud : « Je savais pour­quoi il m’avait battu quatre fois. J’étais toujours persuadé de la façon dont je devais jouer pour le battre »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

Arthur Rinderknech est en forme.

Après son joli parcours à Wimbledon, suivi d’une belle semaine au tournoi de Kitzbühel, le Français réalise un bon début de Master 1000 dans l’Ohio.

Il est revenu en confé­rence de presse d’après‐match sur sa victoire contre Casper Ruud :

« Je connais­sais le joueur, sa façon de jouer et son plan de jeu contre moi. Je savais pour­quoi il m’avait battu quatre fois. J’étais toujours persuadé de la façon dont je devais jouer pour le battre, mais, le truc, c’est qu’il n’est pas mauvais et il avait toujours su faire ce qu’il fallait pour m’empêcher d’y arriver. Cette fois, j’ai réussi à mieux appli­quer ma tactique. J’ai grap­pillé tout au long du match, jusqu’à lui mettre la tête sous l’eau dans le troi­sième et c’est une bonne chose. »

En effet, Arthur est parvenu à gagner contre le Norvégien pour la première fois en 5 rencontres.

Une belle perfor­mance pour Rinderknech qui semble avoir trouvé la clé pour battre l’ac­tuel 13ème joueur mondial.

Arthur Rinderknech affron­tera au prochain tour le Québécois Félix Auger‐Aliassime pour une place en 8ème de finale.

Publié le dimanche 10 août 2025 à 11:15

