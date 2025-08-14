Terence Atmane est une des belles surprises du Masters 1000 de Cincinnati. Après s’être offert le scalp de Flavio Cobolli et Joao Fonseca, le 136e joueur mondial écar­tait Taylor Fritz (6−3, 5–7, 3–6) ce jeudi pour rallier son premier quart de finale en Masters 1000.

Dans les colonnes de L’Équipe, celui qui fera son entrée dans le top 100 à l’issue du tournoi est revenu sur sa façon d’aborder les matchs, avec les intem­pé­ries repous­sant constam­ment son entrée sur le court. Le prin­cipal inté­ressé avance ne pas trop se poser de ques­tions pour rester dans sa bulle. Rien de plus normal pour celui qui est diag­nos­tiqué HPI (Haut Potentiel Intellectuel).

« Je n’ai pas trop cogité. On a fait comme sur les autres matches, on arrive tôt au club, je prends mon petit café, je prends le temps de m’échauffer, de discuter avec mon équipe. On aborde ces matches comme des entraî­ne­ments. Mais avec une équipe comme ça autour de moi, le temps passe très vite. Il n’y a pas trop le temps de penser ou de réflé­chir. Tant mieux d’ailleurs, parce que moins je réflé­chis au match, mieux je joue. Si je cogite trop, ça peut partir un peu partout ».