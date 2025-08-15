AccueilATPATP - CincinnatiAtmane répond à Rune après l’avoir battu : « Il a commencé a...
ATP - Cincinnati

Atmane répond à Rune après l’avoir battu : « Il a commencé a rigoler un peu en disant que je jouais les yeux fermés, mais non, la plupart du temps, j’étais en maîtrise »

Par Henri Dupont

Terence Atmane vit actuel­le­ment une semaine de rêve.

En effet, il vient d’éliminer, tour après tour, le 4ᵉ mondial et le 9ᵉ mondial actuels dans le même tournoi.

Un scénario fou, sur lequel Atmane est revenu en confé­rence de presse d’après-match, relayée par le journal l’Equipe :

« J’étais assez en maîtrise de ce que je faisais. Il y a quelques coups où j’ai tout lâché parce que j’étais devant et c’est passé. Il (Rune) a commencé à rigoler un peu en disant que je jouais les yeux fermés, mais non, la plupart du temps, j’étais en maîtrise. »

Des propos qui en disent long sur la confiance du Français dans son tennis, ressentie dans l’Ohio.

Reste à savoir si cette dyna­mique pourra se répéter et gêner « l’invincible » Jannik Sinner lors de la demi‐finale.

Publié le vendredi 15 août 2025 à 10:45

