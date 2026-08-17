Forfait à Montréal à cause d’une blessure au dos, Felix Auger‐Aliassime jouait lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati son premier match depuis sa défaite contre Novak Djokovic en quarts de finale de Wimbledon le 7 juillet dernier.
Pour son retour après plus d’un mois sans compétition, le 4e joueur mondial a dominé Stefanos Tsitsipas (6−3, 6–3). Il a livré son analyse à la fin du match et exprimé sa satisfaction au micro de l’ATP.
« Il y avait vraiment beaucoup de vent. Le vent soufflait contre moi. J’avais l’impression de ne plus avoir de puissance au service. La fin de match a été délicate, mais heureusement, j’ai réussi à reprendre l’avantage. J’ai pu revenir dans le match et mieux servir pour conclure, en tirant parti du vent cette fois‐ci. Ça s’est compliqué à la fin, mais dans l’ensemble, pour quelqu’un qui n’a pas joué depuis Wimbledon… Ça a évidemment été quelques semaines difficiles sur le plan physique. Mais je suis heureux d’être de retour avec une victoire comme celle‐ci, c’est génial. »
Publié le lundi 17 août 2026 à 15:36