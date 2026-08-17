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Auger‐Aliassime, après sa victoire contre Tsitsipas : « Pour quel­qu’un qui n’a pas joué depuis Wimbledon… »

Par
Baptiste Mulatier
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Forfait à Montréal à cause d’une bles­sure au dos, Felix Auger‐Aliassime jouait lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati son premier match depuis sa défaite contre Novak Djokovic en quarts de finale de Wimbledon le 7 juillet dernier. 

Pour son retour après plus d’un mois sans compé­ti­tion, le 4e joueur mondial a dominé Stefanos Tsitsipas (6−3, 6–3). Il a livré son analyse à la fin du match et exprimé sa satis­fac­tion au micro de l’ATP.

« Il y avait vrai­ment beau­coup de vent. Le vent souf­flait contre moi. J’avais l’impression de ne plus avoir de puis­sance au service. La fin de match a été déli­cate, mais heureu­se­ment, j’ai réussi à reprendre l’avantage. J’ai pu revenir dans le match et mieux servir pour conclure, en tirant parti du vent cette fois‐ci. Ça s’est compliqué à la fin, mais dans l’ensemble, pour quelqu’un qui n’a pas joué depuis Wimbledon… Ça a évidem­ment été quelques semaines diffi­ciles sur le plan physique. Mais je suis heureux d’être de retour avec une victoire comme celle‐ci, c’est génial. »

Publié le lundi 17 août 2026 à 15:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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