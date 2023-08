Tombeur de Matteo Berrettini au 1er tour du Masters 1000 de Cincinnati, Felix Auger‐Aliassime a remporté son premier match depuis le 24 mai dernier. Soulagé, le Canadien a délivré un message plein de confiance en confé­rence de presse.

« C’est une grosse victoire. L’année a été diffi­cile, j’ai dû gérer des choses nouvelles. A partir de main­te­nant, je savoure chaque victoire que j’ob­tiens. Bien sûr, le tournoi ne fait que commencer et je veux aller plus loin. J’ai encore de hautes ambi­tions, je n’ai jamais douté de moi. Il y a eu des commen­taires à droite, à gauche, mais en fin de compte, je sais que je n’ai pas perdu mon tennis. Je sais que je peux encore jouer du grand tennis et je l’ai encore prouvé. »

A noter qu’il affron­tera le Français Adrian Mannarino pour une place en huitièmes de finale.