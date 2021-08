Après avoir sauvé deux balles de match dans le deuxième manche, Felix Auger‐Aliassime, gêné par des douleurs, n’a pas pu riva­liser dans le set décisif. Le Canadien s’est montré rassu­rant en confé­rence de presse.

« Tout va bien. C’était peut-être une surcharge au bas du dos. Je n’ai pas vu venir ces problèmes physiques. Si le match en lui‐même était très compliqué, avec ces problèmes c’était encore plus diffi­cile. Alors c’est vrai que je me sentais mieux petit à petit, mais j’ai très mal joué. C’est frus­trant car j’ai très mal joué au début du troi­sième set et ça a donné des ailes à Tsitsipas pour ouvrir l’es­pace et prendre le jeu. Maintenant je vais me reposer et dans quelques jours je serai à 100% pour l’US Open », a promis FAA.