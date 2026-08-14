À la surprise générale, Félix Auger Aliassime était contraint de se retirer du Masters 1000 de Montréal, après avoir ressenti des douleurs au dos. Forcément un petit pincement au cœur pour le local.
Depuis cet épisode, le quatrième joueur mondial a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. En marge du Masters 1000 de Cincinnati, le Canadien a accordé un entretien à Tennis TV. Dans celui‐ci, il explique que ses douleurs au dos ne sont pas graves dans l’absolu, mais nécessiteront une attention particulière à l’avenir. Il n’est pas impossible de voir FAA forfait par précaution sur d’autres tournois.
« J’ai pris un peu de repos. Je m’entraînais, je suis arrivé tôt à Montréal, puis deux jours avant, en fait un jour avant le match prévu, j’ai ressenti une douleur dans le dos. J’avais mal, et je n’arrivais pas à m’en débarrasser, ou du moins pas suffisamment pour pouvoir jouer. C’est probablement quelque chose que je vais devoir gérer tout au long de ma carrière. J’ai déjà eu des problèmes par le passé. Je me suis d’ailleurs retiré une fois du tournoi de Rome pour la même raison, mais maintenant, je pense que ça va. Ce n’est rien de grave, mais c’est quelque chose dont il faut se méfier. Je pense toutefois que, comme la plupart des joueurs, nous avons tous des points faibles que nous connaissons. C’est pour cela que nous nous préparons physiquement ».
Publié le vendredi 14 août 2026 à 10:26