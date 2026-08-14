À la surprise géné­rale, Félix Auger Aliassime était contraint de se retirer du Masters 1000 de Montréal, après avoir ressenti des douleurs au dos. Forcément un petit pince­ment au cœur pour le local.

Depuis cet épisode, le quatrième joueur mondial a donné des nouvelles rassu­rantes sur son état de santé. En marge du Masters 1000 de Cincinnati, le Canadien a accordé un entre­tien à Tennis TV. Dans celui‐ci, il explique que ses douleurs au dos ne sont pas graves dans l’ab­solu, mais néces­si­te­ront une atten­tion parti­cu­lière à l’avenir. Il n’est pas impos­sible de voir FAA forfait par précau­tion sur d’autres tournois.

« J’ai pris un peu de repos. Je m’entraînais, je suis arrivé tôt à Montréal, puis deux jours avant, en fait un jour avant le match prévu, j’ai ressenti une douleur dans le dos. J’avais mal, et je n’arrivais pas à m’en débar­rasser, ou du moins pas suffi­sam­ment pour pouvoir jouer. C’est proba­ble­ment quelque chose que je vais devoir gérer tout au long de ma carrière. J’ai déjà eu des problèmes par le passé. Je me suis d’ailleurs retiré une fois du tournoi de Rome pour la même raison, mais main­te­nant, je pense que ça va. Ce n’est rien de grave, mais c’est quelque chose dont il faut se méfier. Je pense toute­fois que, comme la plupart des joueurs, nous avons tous des points faibles que nous connais­sons. C’est pour cela que nous nous prépa­rons physiquement ».