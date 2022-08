Auger‐Aliassime (qui a sauvé deux balles de match contre Sinner) : « Pendant un set et demi, il était tout simplement trop bon »

Mené 2–6, 2–4 face à Jannik Sinner, Felix Auger‐Aliassime a aussi dû sauver deux balles de match sur son service à 5–6. Il a ensuite survolé le tie‐break de la deuxième manche ainsi que le troi­sième set pour s’im­poser : 2–6, 7–6(1), 6–1, en 2h28 de jeu. Le Canadien a raconté ce retour­ne­ment de situa­tion lors de son inter­view sur le court.

« Jannik a très bien joué, je n’ai pas fait un super départ, j’ai tout raté, il jouait très vite, de manière précise. Pendant un set et demi, il était tout simple­ment trop bon. Mais au final, j’étais encore sur le court à essayer de trouver des solu­tions, à essayer de me battre et à essayer de voir comment je pouvais lui faire rater quelques balles, en cher­chant une version beau­coup plus compé­ti­tive de moi. La façon dont j’ai gagné le tie‐break du deuxième set m’a donné beau­coup de confiance pour le troi­sième set », a expliqué FAA, qualifié pour la deuxième année consé­cu­tive en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati.

En 2021, il avait été stoppé par Stefanos Tsitsipas. Cette fois, il affron­tera pour une place dans le dernier carré un joueur de retour en grande forme : Borna Coric, tombeur de Roberto Bautista Agut.