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Battu dès son entrée en lice, Novak Djokovic fait passer un message : « C’est probable que je ne revienne pas ici l’année prochaine »

Par
Baptiste Mulatier
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« J’ai un problème de santé qui me gêne depuis quelques années », a confié Novak Djokovic après sa défaite contre Thiago Tirante (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 6–4, 6–4).

Le Serbe de 39 ans a égale­ment affirmé qu’il ne rejoue­rait sans doute plus ce tournoi, qu’il a remporté trois fois (2018, 2020, 2023) après cinq finales perdues (2008, 2009, 2011, 2012, 2015). 

« Je l’espère sincè­re­ment revenir, mais malheu­reu­se­ment, pour l’instant, il semble plus probable que je ne rejoue pas ce tournoi. Cependant, nous verrons ce que l’avenir nous réserve. »

Publié le dimanche 16 août 2026 à 12:19

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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