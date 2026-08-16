« J’ai un problème de santé qui me gêne depuis quelques années », a confié Novak Djokovic après sa défaite contre Thiago Tirante (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 6–4, 6–4).

Le Serbe de 39 ans a égale­ment affirmé qu’il ne rejoue­rait sans doute plus ce tournoi, qu’il a remporté trois fois (2018, 2020, 2023) après cinq finales perdues (2008, 2009, 2011, 2012, 2015).

« Je l’espère sincè­re­ment revenir, mais malheu­reu­se­ment, pour l’instant, il semble plus probable que je ne rejoue pas ce tournoi. Cependant, nous verrons ce que l’avenir nous réserve. »