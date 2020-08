Après avoir enchaîner trois succès sans concéder de set, Novak Djokovic affronte Roberto Bautista Agut ce vendredi soir, après le match de Stefanos Tsitsipas face à Milos Raonic.

Pour accéder à la finale, le Serbe, invaincu en 2020, va devoir une nouvelle fois élever son niveau de jeu. En face de lui, le numéro 12 mondial, qui sort d’une belle victoire en trois sets face à Daniil Medvedev.

Sur les trois dernières confrontations entre les deux hommes, l’Espagnol a pris le dessus deux fois sur le numéro 1 mondial. Novak craint l’Espagnol.

« Roberto est un joueur incroyable, très cohérent et qui ne fait généralement pas beaucoup d’erreurs directes. C’est un joueur de tennis très régulier qui ne baisse pas beaucoup son niveau sur n’importe quelle surface et cela fait de lui probablement l’un des joueurs de tennis les plus sous-estimés au monde. Bautista fait partie du top 15 depuis environ trois, quatre ou cinq ans et je pense qu’il mérite plus de respect qu’il n’en reçoit, assurait Djokovic en conférence de presse. J’ai déjà perdu contre lui à plusieurs reprises dans des matchs très importants comme Shanghai ou Miami. Il a joué contre Medvedev de façon spectaculaire et parfois il a été très à l’aise, intelligent. Il a causé des ennuis à un gars avec le talent de Daniil. »