Ben Shelton : « Mon idole ? Nadal serait le choix le plus logique mais j’aime la classe de Federer, l’aura qu’il dégage, la manière dont il remporte ses victoires et dont il gère ses défaites »

Ben Shelton est incon­tes­ta­ble­ment la révé­la­tion de l’été. Champion univer­si­taire en mai, perfor­mant sur le circuit Challenger ensuite, il éclot désor­mais au plus haut niveau. Vainqueur de son premier match ATP fin juillet à Atlanta, le jeune améri­cain de 19 ans est déjà qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati grâce à sa victoire contre le numéro 5 mondial, Casper Ruud.

Les médias tentent logi­que­ment d’en savoir plus et lui ont demandé l’iden­tité de son idole d’enfance.

« Sans aucun doute, c’est Roger Federer que j’ad­mi­rais le plus. Évidemment, Nadal serait le choix le plus logique car je suis gaucher comme lui. Mais j’aime la classe de Federer, l’aura qu’il dégage, la manière dont il remporte ses victoires et dont il gère ses défaites. Il est un modèle sur et en dehors du terrain, comment il se comporte avec la presse. J’ai vrai­ment aimé le regarder jouer quand j’étais adoles­cent », a confié Shelton qui tentera de pour­suivre sa belle aven­ture contre Cameron Norrie ce jeudi.