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Benoît Maylin, après la défaite de Djokovic : « Pourquoi Novak s’inflige‐t‐il ça ? Ce match nous confirme qu’il vieillit… »

Par
Baptiste Mulatier
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« J’ai un problème de santé qui me gêne depuis quelques années », a confié Novak Djokovic après sa défaite contre Thiago Tirante (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 6–4, 6–4).

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem inquiète de plus en plus les obser­va­teurs, parmi lesquels le jour­na­liste Benoît Maylin, presque désolé de le voir dans cet état sur le court. 

« Mais pour­quoi s’infliger ça ? À 39 ans, Djokovic joue toujours bien, mais le physique… La moiteur étouf­fante de Cincinnati l’a cramé. Le jeu de 18’ au 2e set l’a brûlé. Le coup droit de Tirante l’a épar­pillé. 2h44 de souf­frances, et une défaite qui nous confirme qu’il vieillit », a écrit l’édi­to­ria­liste sur le réseau social X. 

Publié le dimanche 16 août 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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