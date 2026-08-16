« J’ai un problème de santé qui me gêne depuis quelques années », a confié Novak Djokovic après sa défaite contre Thiago Tirante (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 6–4, 6–4).

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem inquiète de plus en plus les obser­va­teurs, parmi lesquels le jour­na­liste Benoît Maylin, presque désolé de le voir dans cet état sur le court.

Mais pour­quoi s’infliger ça ?

À 39 ans, Djokovic joue toujours bien, mais le physique…

La moiteur étouf­fante de Cincinnati l’a cramé.

Le jeu de 18’ au 2e set l’a brûlé.

Le coup droit de Tirante l’a épar­pillé.



2h44 de souf­frances, et une défaite qui nous confirme qu’il vieillit. pic.twitter.com/INjfXX0DwJ — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 15, 2026

« Mais pour­quoi s’infliger ça ? À 39 ans, Djokovic joue toujours bien, mais le physique… La moiteur étouf­fante de Cincinnati l’a cramé. Le jeu de 18’ au 2e set l’a brûlé. Le coup droit de Tirante l’a épar­pillé. 2h44 de souf­frances, et une défaite qui nous confirme qu’il vieillit », a écrit l’édi­to­ria­liste sur le réseau social X.