« J’ai un problème de santé qui me gêne depuis quelques années », a confié Novak Djokovic après sa défaite contre Thiago Tirante (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 6–4, 6–4).
L’homme aux 24 titres du Grand Chelem inquiète de plus en plus les observateurs, parmi lesquels le journaliste Benoît Maylin, presque désolé de le voir dans cet état sur le court.
Mais pourquoi s’infliger ça ?— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 15, 2026
À 39 ans, Djokovic joue toujours bien, mais le physique…
La moiteur étouffante de Cincinnati l’a cramé.
Le jeu de 18’ au 2e set l’a brûlé.
Le coup droit de Tirante l’a éparpillé.
2h44 de souffrances, et une défaite qui nous confirme qu’il vieillit. pic.twitter.com/INjfXX0DwJ
« Mais pourquoi s’infliger ça ? À 39 ans, Djokovic joue toujours bien, mais le physique… La moiteur étouffante de Cincinnati l’a cramé. Le jeu de 18’ au 2e set l’a brûlé. Le coup droit de Tirante l’a éparpillé. 2h44 de souffrances, et une défaite qui nous confirme qu’il vieillit », a écrit l’éditorialiste sur le réseau social X.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 11:29