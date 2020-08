Matteo Berrettini a souffert lors de son match du 2ème tour face au finlandais Emil Ruusuvuori. L’italien, tête de série numéro 6, est parvenu à conclure au bout de 2h41 : 6-4, 6-7 (3), 7-5. Et pourtant, Berrettini a manqué une balle de match dans le 2ème set et quatre autres dans le 3ème set. Il est satisfait d’être resté concentré : « C’était vraiment difficile parce que je pensais que le match était terminé. Je pense que j’étais vraiment bien mentalement d’être là après toutes les chances que j’avais eues, surtout dans les deux premiers sets et aussi après 5-4, toutes ces balles de match. Je suis vraiment content de ma performance mentale », a-t-il déclaré à l’ATP Tour.

En huitièmes de finale, Berrettini affrontera l’Américain Reilly Opelka, qui a renversé la neuvième tête de série Diego Schwartzman 6-3, 7-6 (4).