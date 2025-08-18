Pour la quatrième fois cette saison, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrouvent en finale. À l’oc­ca­sion de cette ultime rencontre du Masters 1000 de Cincinnati, Paolo Bertolucci a analysé les diffé­rents scénario de cette rencontre.

Pour l’an­cien 12e joueur mondial, le match dépendra de la capa­cité du quadruple cham­pion en Grand Chelem à mettre beau­coup d’in­ten­sité dans chacun de ses coups pour neutra­liser le coup droit létal de l’Espagnol.

« Sur le papier, ils sont à égalité. Il est certain que l’un pousse l’autre à s’amé­liorer constam­ment, dans une quête perma­nente de l’ex­cel­lence. L’un des éléments clés qui peut influencer le match : si Jannik parvient à main­tenir un échange très intense et profond, il empêche Alcaraz de contourner la balle et de frapper en coup droit, car il est vrai­ment redou­table du côté gauche… Si, en revanche, Sinner ralentit la poussée, joue un peu plus court et permet cette solu­tion à l’Espagnol, alors il pour­rait se retrouver en diffi­culté. L’intensité et la profon­deur des coups de rebond sont fonda­men­tales : c’est ce qui a contraint Alcaraz à dire à son banc à Wimbledon, en finale : « Je ne le supporte pas, je ne le tiens pas depuis le fond. » Un rythme effréné enlè­ve­rait beau­coup de solu­tions à Carlos », a commenté l’Italien, dans des propos rapportés par Tennis World.