Pour la quatrième fois cette saison, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrouvent en finale. À l’occasion de cette ultime rencontre du Masters 1000 de Cincinnati, Paolo Bertolucci a analysé les différents scénario de cette rencontre.
Pour l’ancien 12e joueur mondial, le match dépendra de la capacité du quadruple champion en Grand Chelem à mettre beaucoup d’intensité dans chacun de ses coups pour neutraliser le coup droit létal de l’Espagnol.
« Sur le papier, ils sont à égalité. Il est certain que l’un pousse l’autre à s’améliorer constamment, dans une quête permanente de l’excellence. L’un des éléments clés qui peut influencer le match : si Jannik parvient à maintenir un échange très intense et profond, il empêche Alcaraz de contourner la balle et de frapper en coup droit, car il est vraiment redoutable du côté gauche… Si, en revanche, Sinner ralentit la poussée, joue un peu plus court et permet cette solution à l’Espagnol, alors il pourrait se retrouver en difficulté. L’intensité et la profondeur des coups de rebond sont fondamentales : c’est ce qui a contraint Alcaraz à dire à son banc à Wimbledon, en finale : « Je ne le supporte pas, je ne le tiens pas depuis le fond. » Un rythme effréné enlèverait beaucoup de solutions à Carlos », a commenté l’Italien, dans des propos rapportés par Tennis World.
Publié le lundi 18 août 2025 à 18:41