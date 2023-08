Impressionnant, Gaël Monfils.

Déjà quart de fina­liste à Toronto la semaine dernière en ayant notam­ment battu Stefanos Tsitsipas, le Français rejoint les huitièmes de finale du Masters 1000 avec deux nouvelles et très belles victimes à son tableau de chasse : Cameron Norrie et Alex de Minaur.

Ce mercredi, il a battu l’Australien, fina­liste au Canada dimanche, en deux sets : 7–5, 6–4 en 2h02 de jeu.

La ques­tion était de savoir dans quel état physique il entre­rait sur le court après la grosse frayeur contre Norrie. Bonne nouvelle, il n’a pas semblé gêné par son genou gauche.

Excellent tacti­que­ment face à De Minaur plus « neutre », Monfils a accé­léré quand il le fallait, notam­ment à la fin d’un premier set indécis. Avec 33 coups gagnants pour 11 fautes directes et une réus­site inso­lente au filet, Gaël s’est donné les moyens de l’emporter. Même avec 49% de première balle et 5 doubles fautes, il s’est imposé en maîtrise.

GAEL MONFILS RE‐RE‐MET ÇA !



24 heures après s'être offert Norrie (N°15), Gaël Monfils a renversé en deux sets Alex de Minaur (N°12) !



Pour la première fois depuis 7 ans (Toronto 2016), le Français a réussi à dominer deux Top 20 dans un même tournoi. A bientôt 37 ans.

Jeudi, il pour­rait poten­tiel­le­ment vivre son plus gros match depuis son grand retour en forme, contre Novak Djokovic, à condi­tion que ce dernier s’im­pose contre Alejandro Davidovich Fokina. Pour rappel, Monfils n’a pas gagné le moindre match contre Djokovic en 18 confron­ta­tions. A bientôt 37 ans, il aura peut‐être l’oc­ca­sion de casser cette terrible série.