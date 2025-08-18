La program­ma­tion de la finale du Masters 1000 de Cincinnati fait grincer des dents. Alors qu’il est coutume que l’ul­time match d’un tournoi se dispute un dimanche, celle dans l’Ohio se jouera ce lundi.

Si Carlos Alcaraz s’est contenté d’af­fi­cher son éton­ne­ment, avant son match contre Jannik Sinner, d’autres obser­va­teurs se sont affiché plus inci­sifs. Rennae Stubbs a qualifié cette déci­sion de « complé­te­ment dingue ».

Le jour­na­liste Ben Rothenberg spécia­lisé dans la petite balle jaune, a mené sa petite enquête pour connaître les tenants et abou­tis­sants, en inter­ro­geant le direc­teur du tournoi, Bob Moran. À l’écouter, cela ne relève pas de son propre chef, mais d’une demande de l’ATP Tour, afin de laisser plus de temps de récu­pé­ra­tion aux joueurs.

Cincinnati tour­na­ment director Bob Moran made it clear that it wasn’t the tournament’s choice to have their finals on a Monday.



Full inter­view here : https://t.co/NZNnZoBZfV

Ben Rothenberg : Une dernière chose concer­nant le calen­drier de Cincinnati : la finale du lundi, je trouve ça un peu dérou­tant.

Bob Moran : Oui, ce n’est pas notre choix.

Ben Rothenberg : Comment cela s’est‐il produit ?

Bob Moran : C’est l’ATP Tour.

Ben Rothenberg : Le Tour voulait une finale le lundi ?

Bob Moran : Oui, une finale le lundi.

Ben Rothenberg : Pourquoi ?

Bob Moran : Pour donner plus de temps.

Ben Rothenberg : D’accord.

Bob Moran : C’est tout. Pensez‐vous que je souhaite une finale le lundi ?

Ben Rothenberg : J’espère que non.

Bob Moran : Non, je ne le souhaite pas.

Ben Rothenberg : Je ne comprends pas pour­quoi c’est un lundi.

Bob Moran : Non. Mais ils veulent certains jours de repos pour les joueurs. La raison ultime pour deux semaines était de donner plus de temps libre aux joueurs.