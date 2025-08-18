La programmation de la finale du Masters 1000 de Cincinnati fait grincer des dents. Alors qu’il est coutume que l’ultime match d’un tournoi se dispute un dimanche, celle dans l’Ohio se jouera ce lundi.
Si Carlos Alcaraz s’est contenté d’afficher son étonnement, avant son match contre Jannik Sinner, d’autres observateurs se sont affiché plus incisifs. Rennae Stubbs a qualifié cette décision de « complétement dingue ».
Le journaliste Ben Rothenberg spécialisé dans la petite balle jaune, a mené sa petite enquête pour connaître les tenants et aboutissants, en interrogeant le directeur du tournoi, Bob Moran. À l’écouter, cela ne relève pas de son propre chef, mais d’une demande de l’ATP Tour, afin de laisser plus de temps de récupération aux joueurs.
Cincinnati tournament director Bob Moran made it clear that it wasn’t the tournament’s choice to have their finals on a Monday.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) April 5, 2025
Full interview here : https://t.co/NZNnZoBZfV pic.twitter.com/ZjFKHDOYt8
Ben Rothenberg : Une dernière chose concernant le calendrier de Cincinnati : la finale du lundi, je trouve ça un peu déroutant.
Bob Moran : Oui, ce n’est pas notre choix.
Ben Rothenberg : Comment cela s’est‐il produit ?
Bob Moran : C’est l’ATP Tour.
Ben Rothenberg : Le Tour voulait une finale le lundi ?
Bob Moran : Oui, une finale le lundi.
Ben Rothenberg : Pourquoi ?
Bob Moran : Pour donner plus de temps.
Ben Rothenberg : D’accord.
Bob Moran : C’est tout. Pensez‐vous que je souhaite une finale le lundi ?
Ben Rothenberg : J’espère que non.
Bob Moran : Non, je ne le souhaite pas.
Ben Rothenberg : Je ne comprends pas pourquoi c’est un lundi.
Bob Moran : Non. Mais ils veulent certains jours de repos pour les joueurs. La raison ultime pour deux semaines était de donner plus de temps libre aux joueurs.
Publié le lundi 18 août 2025 à 15:08