ATP - Cincinnati

Bob Moran, direc­teur du tournoi de Cincinnati sur la polé­mique de la finale : « Pensez‐vous que je souhaite une finale le lundi ? Ce n’est pas notre choix, c’est celui de l’ATP Tour. »

Par thomasb

La program­ma­tion de la finale du Masters 1000 de Cincinnati fait grincer des dents. Alors qu’il est coutume que l’ul­time match d’un tournoi se dispute un dimanche, celle dans l’Ohio se jouera ce lundi.

Si Carlos Alcaraz s’est contenté d’af­fi­cher son éton­ne­ment, avant son match contre Jannik Sinner, d’autres obser­va­teurs se sont affiché plus inci­sifs. Rennae Stubbs a qualifié cette déci­sion de « complé­te­ment dingue ».

Le jour­na­liste Ben Rothenberg spécia­lisé dans la petite balle jaune, a mené sa petite enquête pour connaître les tenants et abou­tis­sants, en inter­ro­geant le direc­teur du tournoi, Bob Moran. À l’écouter, cela ne relève pas de son propre chef, mais d’une demande de l’ATP Tour, afin de laisser plus de temps de récu­pé­ra­tion aux joueurs. 

Ben Rothenberg : Une dernière chose concer­nant le calen­drier de Cincinnati : la finale du lundi, je trouve ça un peu dérou­tant.
Bob Moran : Oui, ce n’est pas notre choix.
Ben Rothenberg : Comment cela s’est‐il produit ?
Bob Moran : C’est l’ATP Tour.
Ben Rothenberg : Le Tour voulait une finale le lundi ?
Bob Moran : Oui, une finale le lundi.
Ben Rothenberg : Pourquoi ?
Bob Moran : Pour donner plus de temps.
Ben Rothenberg : D’accord.
Bob Moran : C’est tout. Pensez‐vous que je souhaite une finale le lundi ?
Ben Rothenberg : J’espère que non.
Bob Moran : Non, je ne le souhaite pas.
Ben Rothenberg : Je ne comprends pas pour­quoi c’est un lundi.
Bob Moran : Non. Mais ils veulent certains jours de repos pour les joueurs. La raison ultime pour deux semaines était de donner plus de temps libre aux joueurs.

Publié le lundi 18 août 2025 à 15:08

