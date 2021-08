Le tirage au sort du Masters 1000 de Cincinnati a eu lieu. Daniil Medvedev, tête de série numéro 1, se trouve dans la partie haute de tableau avec Pablo Carreno Busta, Denis Shapovalov et Andrey Rublev. Il devra se méfier de l’Espagnol qui sort d’une médaille de bronze au Jeux olym­piques de Tokyo. Il est plus diffi­cile de se prononcer sur l’état de forme des deux derniers, qui se sont respec­ti­ve­ment inclinés lors de leur premier et deuxième tour à Montréal.

Dans la partie basse du tableau, Alexander Zverev a hérité d’un parcours abor­dable jusqu’aux demi‐finales, où il pour­rait retrouver le vain­queur d’un explosif Tsitsipas – Berrettini en quarts de finale.

Les premiers tours des Français :

Ugo Humbert – Frances Tiafoe

Benoit Paire - Miomir Kecmanovic

Gael Monfils – Dusan Lajovic

Les quarts de finale potentiels :

Daniil Medvedev – Pablo Carreno Busta

Andrey Rublev – Denis Shapovalov (ou Jannik Sinner)

Casper Ruud – Alexander Zverev

Matteo Berrettini – Stefanos Tsitsipas