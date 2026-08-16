Ancien coach d’Andre Agassi, Andy Roddick, Andy Murray ou plus récem­ment Coco Gauff, Brad Gilbert, qui a égale­ment été 4e joueur mondial, a donné son avis sur la défaite de Novak Djokovic dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.

Pour lui, le Serbe de 39 ans doit peut‐être revoir son calen­drier pour sa fin de carrière.

« Il va devenir de plus en plus diffi­cile pour Djoker de main­tenir son niveau habi­tuel en parti­ci­pant à si peu de tour­nois ; alors qu’à l’époque où il gagnait et qu’il était plus jeune, un calen­drier restreint ne lui posait aucun problème. Sur un calen­drier limité, je pense que les Grands Chelems sont bien meilleurs pour lui à ce stade pour se mettre dans le bain de l’événement. »

Going to be increa­singly diffi­cult for Djoker to continue at his normal high level, playing so few events, when he was winning and younger no problem 😌 on limited sche­dule, I do think 🤔 slams are way better for him at this point for working his way into the event… — Brad Gilbert (@bgtennisnation) August 15, 2026

Novak Djokovic va désor­mais se tourner vers l’US Open (30 août au 13 septembre), avec une prépa­ra­tion forcé­ment perturbée et de nouvelles inter­ro­ga­tions autour de son état physique.