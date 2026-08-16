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Brad Gilbert, après la défaite de Novak Djokovic : « Il va devenir de plus en plus diffi­cile pour lui de main­tenir son niveau habi­tuel en parti­ci­pant à si peu de tournois »

Par
Baptiste Mulatier
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Ancien coach d’Andre Agassi, Andy Roddick, Andy Murray ou plus récem­ment Coco Gauff, Brad Gilbert, qui a égale­ment été 4e joueur mondial, a donné son avis sur la défaite de Novak Djokovic dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati. 

Pour lui, le Serbe de 39 ans doit peut‐être revoir son calen­drier pour sa fin de carrière. 

« Il va devenir de plus en plus diffi­cile pour Djoker de main­tenir son niveau habi­tuel en parti­ci­pant à si peu de tour­nois ; alors qu’à l’époque où il gagnait et qu’il était plus jeune, un calen­drier restreint ne lui posait aucun problème. Sur un calen­drier limité, je pense que les Grands Chelems sont bien meilleurs pour lui à ce stade pour se mettre dans le bain de l’événement. »

Novak Djokovic va désor­mais se tourner vers l’US Open (30 août au 13 septembre), avec une prépa­ra­tion forcé­ment perturbée et de nouvelles inter­ro­ga­tions autour de son état physique.

Publié le dimanche 16 août 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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