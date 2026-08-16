Ancien coach d’Andre Agassi, Andy Roddick, Andy Murray ou plus récemment Coco Gauff, Brad Gilbert, qui a également été 4e joueur mondial, a donné son avis sur la défaite de Novak Djokovic dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.
Pour lui, le Serbe de 39 ans doit peut‐être revoir son calendrier pour sa fin de carrière.
« Il va devenir de plus en plus difficile pour Djoker de maintenir son niveau habituel en participant à si peu de tournois ; alors qu’à l’époque où il gagnait et qu’il était plus jeune, un calendrier restreint ne lui posait aucun problème. Sur un calendrier limité, je pense que les Grands Chelems sont bien meilleurs pour lui à ce stade pour se mettre dans le bain de l’événement. »
Going to be increasingly difficult for Djoker to continue at his normal high level, playing so few events, when he was winning and younger no problem 😌 on limited schedule, I do think 🤔 slams are way better for him at this point for working his way into the event…— Brad Gilbert (@bgtennisnation) August 15, 2026
Novak Djokovic va désormais se tourner vers l’US Open (30 août au 13 septembre), avec une préparation forcément perturbée et de nouvelles interrogations autour de son état physique.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 09:58