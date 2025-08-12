AccueilATPATP - CincinnatiCamille Pin, après l'abandon d'Arthur Rinderknech : "La solution serait un changement...
Camille Pin, après l’abandon d’Arthur Rinderknech : « La solu­tion serait un chan­ge­ment de lieu »

Consultante pour Eurosport, l’an­cienne joueuse Camille Pin a fait une propo­si­tion radi­cale après l’abandon d’Arthur Rinderknech contre Auger‐Aliassime à Cincinnati, où les condi­tions de jeu sont assez irrespirables. 

« Les têtes de séries peuvent aussi se poser la ques­tion d’aller au bout d’eux‐mêmes ou pas alors qu’un Grand Chelem arrive. Donc ce serait peut‐être bien que les tour­nois de prépa­ra­tion soient dans des endroits où ils ne laissent pas toutes leurs plumes, où ils ne laissent pas leur vie sur le terrain. La solu­tion serait un chan­ge­ment de lieu. Mais c’est aussi une ques­tion de spon­sors… S’il n’y a pas de spon­sors, il n’y a pas de tournoi. C’est dur de trouver l’équilibre. »

