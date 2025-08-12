Consultante pour Eurosport, l’ancienne joueuse Camille Pin a fait une proposition radicale après l’abandon d’Arthur Rinderknech contre Auger‐Aliassime à Cincinnati, où les conditions de jeu sont assez irrespirables.
« Les têtes de séries peuvent aussi se poser la question d’aller au bout d’eux‐mêmes ou pas alors qu’un Grand Chelem arrive. Donc ce serait peut‐être bien que les tournois de préparation soient dans des endroits où ils ne laissent pas toutes leurs plumes, où ils ne laissent pas leur vie sur le terrain. La solution serait un changement de lieu. Mais c’est aussi une question de sponsors… S’il n’y a pas de sponsors, il n’y a pas de tournoi. C’est dur de trouver l’équilibre. »
