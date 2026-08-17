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Camille Pin sur Novak Djokovic : « Il y a quelque chose de plus inquié­tant que sa défaite »

Par
Baptiste Mulatier
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« J’ai un problème de santé qui me gêne depuis quelques années », a confié Novak Djokovic après sa défaite contre Thiago Tirante (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 6–4, 6–4).

L’ancienne joueuse fran­çaise Camille Pin, aux commen­taires du match sur Eurosport, avait juste­ment expliqué que cette défaillance physique était plus préoc­cu­pante que le résultat en lui‐même. 

« Ce qui est assez parti­cu­lier, quand même, c’est que ce n’est pas arrivé dans une troi­sième manche au bout de 2h40 de jeu. Dès le débat, Novak avait du mal à respirer, et ça c’est un signal assez négatif. Donc c’est plutôt ça qui est inquié­tant, plus que la défaite face à un Tirante qui vient de faire un huitième à Montréal en battant Fritz. Pourquoi a‑t‐il ressenti autant de gêne face à l’hu­mi­dité, alors qu’il a remporté trois fois ce tournoi ? Bien sûr, il n’a pas le même âge, mais il est quand même encore sacré­ment en forme. C’est qu’il va devoir checker avec son staff avant l’US Open. »

Publié le lundi 17 août 2026 à 13:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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