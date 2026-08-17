« J’ai un problème de santé qui me gêne depuis quelques années », a confié Novak Djokovic après sa défaite contre Thiago Tirante (50e mondial) lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 6–4, 6–4).
L’ancienne joueuse française Camille Pin, aux commentaires du match sur Eurosport, avait justement expliqué que cette défaillance physique était plus préoccupante que le résultat en lui‐même.
« Ce qui est assez particulier, quand même, c’est que ce n’est pas arrivé dans une troisième manche au bout de 2h40 de jeu. Dès le débat, Novak avait du mal à respirer, et ça c’est un signal assez négatif. Donc c’est plutôt ça qui est inquiétant, plus que la défaite face à un Tirante qui vient de faire un huitième à Montréal en battant Fritz. Pourquoi a‑t‐il ressenti autant de gêne face à l’humidité, alors qu’il a remporté trois fois ce tournoi ? Bien sûr, il n’a pas le même âge, mais il est quand même encore sacrément en forme. C’est qu’il va devoir checker avec son staff avant l’US Open. »
Publié le lundi 17 août 2026 à 13:29