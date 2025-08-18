Jannik Sinner et Carlos Alcaraz s’af­fron­te­ront en finale du Masters 1000 de Cincinnati ce lundi à 15h heure locale (21h en France).

Dans des propos relayés par Ubitennis, l’Espagnol a donné son avis sur cette program­ma­tion controversée.

« Étant donné que je donne la confé­rence de presse à presque 23 heures (samedi), je suis content d’avoir un jour de plus pour récu­pérer. Mais en même temps, ça va être bizarre de jouer une finale un lundi. Je vais me dire : ‘Qu’est‐ce qui se passe ?’ Je ne sais pas, c’est une sensa­tion diffé­rente. J’aime bien jouer la finale le dimanche, mais il faut voir les choses sous un autre angle. Comme je l’ai dit, je vais dîner tard, j’aurai des soins tard, je me coucherai tard. Donc, avoir ce jour de repos supplé­men­taire (dimanche) sera certai­ne­ment mieux pour être prêt pour lundi. Mais en même temps, nous sommes habi­tués à voir les finales le dimanche, donc ça va être bizarre »