AccueilATPATP - CincinnatiCarlos Alcaraz, avant de retrouver Jannik Sinner : "Ça va être bizarre...
ATP - Cincinnati

Carlos Alcaraz, avant de retrouver Jannik Sinner : « Ça va être bizarre de jouer une finale un lundi. Je vais me dire : ‘Qu’est‐ce qui se passe ?’ »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

2

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz s’af­fron­te­ront en finale du Masters 1000 de Cincinnati ce lundi à 15h heure locale (21h en France). 

Dans des propos relayés par Ubitennis, l’Espagnol a donné son avis sur cette program­ma­tion controversée. 

« Étant donné que je donne la confé­rence de presse à presque 23 heures (samedi), je suis content d’avoir un jour de plus pour récu­pérer. Mais en même temps, ça va être bizarre de jouer une finale un lundi. Je vais me dire : ‘Qu’est‐ce qui se passe ?’ Je ne sais pas, c’est une sensa­tion diffé­rente. J’aime bien jouer la finale le dimanche, mais il faut voir les choses sous un autre angle. Comme je l’ai dit, je vais dîner tard, j’aurai des soins tard, je me coucherai tard. Donc, avoir ce jour de repos supplé­men­taire (dimanche) sera certai­ne­ment mieux pour être prêt pour lundi. Mais en même temps, nous sommes habi­tués à voir les finales le dimanche, donc ça va être bizarre »

Publié le lundi 18 août 2025 à 13:35

Article précédent
Swiatek enfin en finale dans l’Ohio : « Avant, le court était telle­ment rapide que c’en était dingue. On pouvait à peine jouer au tennis »
Article suivant
Paolini attend de pied ferme Swiatek : « Nous sommes en finale, j’aime les condi­tions, battons‐nous ! »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.