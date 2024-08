Les images de Carlos Alcaraz marte­lant sa raquette contre le sol durant son match face à Gaël Monfils ont fait le tour du monde.

L’Espagnol avait déjà montré par le passé des signes de nervo­sité pendant ses matchs, mais ne s’en était jamais pris à sa raquette. Après le match, il a même expliqué que c’était proba­ble­ment la pire rencontre de sa carrière.

Quoiqu’il en soit, l’Espagnol a publié un post Instagram dans lequel il s’est excusé pour son compor­te­ment, certai­ne­ment dans le but de passer à autre chose.

« Je tiens à m’ex­cuser pour mon atti­tude d’hier, ce n’était pas bien et cela ne devrait pas arriver sur le court. Je suis humain, la nervo­sité s’est accu­mulée et parfois c’est très diffi­cile à contrôler quand il y a cette tension. Je vais travailler pour que cela ne se repro­duise plus. Maintenant, il est temps de penser à New York ! », a écrit l’Espagnol dans la descrip­tion du post.

A lui désor­mais de réagir en cham­pion en retrou­vant la forme sur les courts de l’US Open !