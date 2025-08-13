Carlos Alcaraz ne ménage jamais ses adversaires.

De par ses capa­cités physiques et son talent, l’Espagnol fait régu­liè­re­ment perdre pied à ses adversaires.

En confé­rence de presse après sa victoire contre le Serbe Hamad Medjedovic, Carlos est revenu dans des propos relayés par Punto de Break sur les condi­tions météo­ro­lo­giques très âpres durant la rencontre :

« J’ai mieux servi que lors du premier match. Je me sens mieux et je sens la balle mieux chaque jour. Aujourd’hui, j’ai joué contre un adver­saire puis­sant, mais j’ai été très concentré tout au long du match et j’ai réussi à bien le déplacer d’un côté à l’autre. J’ai remarqué qu’il avait des problèmes à cause de la chaleur. Il a appelé un médecin et c’était évident, alors j’ai essayé de profiter de ses erreurs et de le pousser encore plus loin. J’ai aussi eu un peu de chance, mais j’ai été bon presque tout au long du match. J’espère conti­nuer à progresser pendant le reste de la semaine. »

Une chaleur qui ne semble pas avoir perturbé le numéro deux mondial.

Le natif de Murcie semble plus que déter­miné à décro­cher son premier titre dans l’Ohio, afin de réduire l’écart au clas­se­ment avec Jannik Sinner.