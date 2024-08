Arrivé aux Etats‐Unis assez tôt pour jouer le Masters1000 de Cincinnati où il avait vécu une finale assez épique face à Novak Djokovic, l’Espagnol s’est exprimé auprès des médias.

Il a notam­ment insisté sur le fait qu’il allait se « chal­lenger » pour reprendre la place de numéro 1 mondial.

« Évidemment, être numéro un est un objectif à chaque fois que je suis derrière, et la course ATP est aussi un clas­se­ment impor­tant pour moi. Je suis aujourd’hui très concentré là‐dessus, et je sais que chaque tournoi est étape qui peut m’amener à ce résultat. Terminer l’année en tant que numéro un est l’un de mes prin­ci­paux objec­tifs. Je me bats pour être numéro un c’est quelque chose que je veux vrai­ment réaliser le plus tôt possible »