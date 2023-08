Djokovic vs Alcaraz : ce match est devenu LE rendez‐vous que tous les fans de tennis attendent. Déjà à Wimbledon, les deux premiers du monde avaient livré une perfor­mance incroyable et il y a quelque jour en finale de Cincinnati c’est un match histo­rique qui a eu lieu. Après un match de 3h49 en trois sets (la plus longue finale en 3 sets de l’histoire), Djokovic a confié qu’il s’agissait d’un des matchs les plus diffi­ciles de sa carrière. Alcaraz a répondu à cette décla­ra­tion en confé­rence de presse après le match :

« Comme je l’ai dit, pour moi, c’est formi­dable d’en­tendre ce genre de choses de la part de Novak, qu’il a joué des matches emblé­ma­tiques, des matches qui ont marqué l’his­toire. Il a dit que certains matchs contre moi étaient parmi les plus diffi­ciles qu’il ait joués, c’est formi­dable. Cela signifie que mon équipe et moi‐même faisons du bon travail, que nous sommes sur la bonne voie. Dans des matchs comme celui‐ci, nous savons que nous devons conti­nuer à travailler de la même manière que nous l’avons fait jusqu’à présent. »