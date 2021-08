Daniil Medvedev et Alexander Zverev s’avancent comme les deux grands favoris à Cincinnati. L’un sort d’un titre à Toronto, et l’autre a remporté les Jeux Olympiques il y a un peu plus de deux semaines. Une finale les oppo­sant n’au­rait rien de surprenant.

Mais méfiance, car deux joueurs en pleine confiance s’avancent face à eux, en quarts de finale.

Daniil retrouve Pablo Carreno‐Busta, contre qui il a perdu aux JO de Tokyo. Fort de sa victoire contre Novak Djokovic, syno­nyme de bronze, l’Espagnol a fait forte impres­sion contre Hubert Hurkacz. Double demi‐finaliste de l’US Open, Pablo adore le dur améri­cain. Il avait d’ailleurs « tapé » Medvedev à Indian Wells en 2018. Danger pour le 2e mondial, peut‐être un peu émoussé physiquement…

Alexander Zverev affronte lui un joueur en pleine bourre, dans la forme de sa vie : Casper Ruud. 15 victoires sur ses 16 derniers matchs. Une progres­sion remar­quable sur dur. Il est offensif, s’ap­puie sur son puis­sant coup droit lifté. Est‐ce que cela suffira ? En face, l’Allemand a gommé quasi tous ses défauts, notam­ment sur deuxième balle. Un match très inté­res­sant à observer entre deux joueurs qui ne se sont jamais joués.

Rendez‐vous ce vendredi soir ou dans la nuit, déca­lage horaire oblige.